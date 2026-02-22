Ключовий спосіб боротьби з глобальним потеплінням дав зворотній ефект, - вчені

Схоже, що люди не вірно інтерпретували здатність дерев поглинати вуглець.

Висадка мільйонів дерев здається найкращим способом боротьби з глобальним потеплінням. Дерева поглинають з повітря вуглекислий газ (який сприяє парниковим процесам), перетворюючи його на деревину та корені. Начебто ідеальне рішення! Але недавнє дослідження показує, що все не так просто.

Міжнародна група вчених провела масштабні дослідження, результати яких опублікован в журналі Global Change Biology. Дослідники вели спостереження за європейськими лісами, співставивши хімічний скллад ґрунту між 1984 і 2022 роками. Виявилося, що за цей час ліси втратили частину вуглецю з глибоких шарів ґрунту – аж до 17%.

На думку дослідників, в умовах глобального потепління ліси лише прискорюють процеси вивільненням вуглецю, накопиченого в грунті у попередні епохи. Зростання середньої температури та кількості дощів активізує мікроорганізми в землі, які розкладають органічні рештки рослин, випускаючи вуглекислий газ назад в атмосферу.

І ключова проблема полягає в тому, що саме дерева прискорюють цей процес. Своїми коренямии вони розривають верхні шари грунти, відкриваючии мікроорганізмам легший шлях углиб землі.

Цей процес помітили в соснових лісах Бельгії та Шотландії, які висадили на колишніх луках. Там запаси вуглецю в ґрунті зменшилися вдвічі порівняно з трав'яними ділянками. Таким чином, вуглець, який міг би лежати в землі століттями, повертаєтся в атмосферу.

Як зазначають вчені, це не означає, що саджати ліси шкідливо – вони все одно накопичують вуглець у стовбурах і листях. Але загальна картина стає менш райдужною: чиста користь від посадок може бути на 20-30% меншою, ніж ми думали.

