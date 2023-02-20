Глава китайської дипломатії приїхав з візитом до РФ напередодні річниці вторгнення російських війск в Україну. Це викликало занепокоєння щодо можливої співпраці країн в питанні поставок зброї.

Глава МЗС Китаю очільник канцелярії комісії ЦК КПК у закордонних справах Ван Ї приїхав з візитом до Москви в рамках завершення свого дипломатичного турне по Європі. Це викликало чимале занепокоєння на тлі новин щодо можливості поставки летальної зброї з боку Китаю Росії.

За даними російського видання "Коммерсант", головний дипломат Китаю прибув до Москви ввечері 19 лютого. Він перебуватиме там два дні. Очікується, що під час свого візиту Ван Ї зустрінеться з російськими колегами для поглиблення відносин між КНР на РФ. Про це напередодні візиту глави відомства заявив представник китайського МЗС Ван Веньбінь.

"Ван Ї проведе поглиблений обмін думками з російською стороною щодо розвитку відносин КНР і РФ на новому етапі, а також щодо гострих міжнародних і регіональних питань, які становлять взаємний інтерес",- сказав він.

Програму зустрічей Ван Ї в Москві сторони досі не афішували.

Раніше президент України Володимир Зеленський прямо закликав Китай зберігати "прагматичну позицію" й не підтримувати Росію озброєнням. Відповідну заяву Зеленський зробив напередодні візиту глави уряду Італії Джорджії Мелоні до Києва, пише Bloomebrg.

"Наші відносини з Китаєм завжди були дуже хорошими, у нас були інтенсивні економічні відносини протягом багатьох років, і в інтересах усіх, щоб вони не змінювалися", - сказав він Зеленський.

Китай веде подвійну гру у війні РФ з Україною

Нагадаємо, нещодавно в США помітили тривожні тенденції у поведінці Китаю в контексті її відносин з Російською Федерацією.

Як відомо, наразі КНР має своє бачення територіальної цілісності України. Нещодавно глава МЗС Китаю Ван Ї зазначив, що Китай представить власні мирні пропозиції для України та Росії в рамках закінчення військових дій.

У Вашингтоні вважать, що Китай навмисне називає себе прихильником мирного варіанту закінчення російсько-української війни, й водночас планує затвердити рішення про надання летальної військової допомоги Росії. США попередили Китай про серйозні наслідки у разі реалізації такого рішення.

Сьогодні представник США в ООН заявила, що Китай перейде "червону лінію", якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії для її війни проти України.

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