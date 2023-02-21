Китайський лідер може відвідати Росію в першій половині травня.

Китайський лідер Сі Цзіньпін готується в найближчі місяці відвідати Російську Федерацію на тлі недавнього візиту американського лідера Джо Байдена до Києва.

За даними видання The Wall Street Journal, лідер КНР планує взяти участь у спільному саміті з президентом РФ Володимиром Путіним.

ЗМІ пишуть, що Китай і РФ знаходяться на ранній стадії підготовки візиту. Поки що точна дата приїзду Сі Цзіньпіна не визначена, але сторони розглядають період квітня або початку травня.

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Зазначається, що травневий варіант приїзду лідера КНР особливо вигідний Кремлю, адже тоді його поїздку спланують до святкування перемоги РФ у Другій світовій війні.

Також джерела видання повідомили, що в рамках переговорів з Путіним китайський лідер планує зробити ряд дипломатичних заяв з приводу не застосування ядерної зброї.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Нагадаємо, що на минулих вихідних глава китайської дипломатії Ван Ї приїхав з візитом до Москви незадовго до річниці вторгнення російських військ в Україну. За даними ЗМІ, його візит може бути пов'язаний з підготовкою майбутнього візиту лідера КНР у РФ.

В рамках своєї поїздки чиновник пообіцяв активізацію відносин з РФ, також в КНР анонсували власні мирні пропозиції в контексті завершення російсько-української війни.

Зазначимо, що останній візит Сі Цзіньпіна до РФ відбувся ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Після цього російський диктатор не раз натякав своєму партнеру на новий візит, проте у КНР його ініціативи ігнорували.

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