Бербок вказала, що Туреччина входить в НАТО і надає військову підтримку Україні.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає дивним, коли чинний член НАТО фотографується разом з російським деспотом Володимиром Путіним.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Bild.

"Те, що на цьому фото президент Туреччини, м'яко кажучи, виклик", - вважає Бербок.

Глава МЗС вказала, що Туреччина входить в НАТО і надає військову підтримку Україні.

Зустріч в Тегерані, додала Бербок, показала важливість того, щоб "ми всі разом з партнерами стояли на цінностях".

"Туреччина надає масовану військову підтримку Україні. Ось чому ця фотографія для мене більш ніж незрозуміла, особливо з точки зору члена НАТО. Потрібно не тільки дотримуватися міжнародних правил, а й відстоювати їх", - сказала Бербок.

Путін відвідав Тегеран 19 липня, що стало другим закордонним вояжем російського президента після повномасштабного вторгнення в Україну.

Під час тристороннього саміту в Тегерані Путін сфотографувався разом з лідерами Ірану і Туреччини.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська, як і раніше, зосередились на захопленні всього Донбасу.

Протягом 22 липня ворог знову вів штурмові дії в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС і знову зазнав втрат та відійшов.

На Слобожанському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у бік Державного кордону України на півночі та північному сході Харківської області.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує ведення оборони зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на стримуванні контрнаступальних дій Сил оборони України.

Як йдеться у матеріалі Forbes, найближчі тижні можуть стати переломними на фронті, а від того, як розвиватимуться події в липні – серпні, залежатиме майбутнє війни.

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