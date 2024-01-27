Серед країн ЄС вони - єидині з такою позицією, серед країн НАТО - компанію їм склала Туреччина.

Угорщина та Словаччина відмовилися підписати міжнародну декларацію із засудженням поставок зброї з КНДР в Росію через те, що їм "не надали докази" цього.

Як пише угорське видання 444, двох депутатів парламенту зацікавило, чому уряд Угорщини не приєднався до спільної заяви країн Заходу із засудженням поставок корейської зброї агресору. Резолюцію ще на початку січня оприлюднив Державний департамент США, до неї приєдналися близько 50 країн світу, включаючи держави ЄС, Велику Британію, Ізраїль, Японію і навіть Албанію та Північну Македонію. Однак у списку були відсутні Словаччина та Угорщина.

"Це дивно і несподівано, оскільки уряд Угорщини категорично проти будь-яких поставок зброї в російсько-українській війні. Оскільки причини нашої відсутності невідомі, просимо повідомити про них. Угорський уряд засуджує лише поставки зброї із Заходу чи також і зі Сходу?" – запитав опозиційний депутат Петер Унгар.

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Хоча про застосування Росією північнокорейських ракет офіційно заявляв Білий дім та органи прокуратури України, в угорському уряді заявили, що їм цього замало в якості доказів.

"Оскільки нам не було надано жодних доказів, у нас не було можливості перевірити дійсність тверджень, що містяться в заяві", — відповів представник угорського МЗС Петер Штарай.

Він зауважив що в цьому питанні "позиції Угорщини та Словаччини повністю збігаються". Словацьке МЗС теж відмовилося підписувати декларацію, посилаючись на буцімто відсутність доказів використання корейської зброї росіянами.

Росія використовує ракети з КНДР для ударів по Україні

Як писав УНІАН, 4 січня спікер Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив озвучену в ЗМІ інформацію, що Росія почала використовувати ракети північно-корейського виробництва. На той момент росіяни здійснили 2 атаки з їх використанням – 29 грудня та 2 січня.

11 січня генпрокурор України Андрій Костін заявив, що вивчення уламків ракет, якими Росія обстріляла Харків 2 січня, підтвердило їхнє північно-корейське походження.

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