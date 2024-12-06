В оборонному відомстві США кажуть, що можливості БПЛА зростають і становлять дедалі більшу загрозу.

Глава Пентагону Ллойд Остін підписав нову секретну стратегію протидії впливу безпілотних систем. Про це повідомив речник оборонного відомства США Пет Райдер, пише Європейська правда.

Як ідеться у незасекреченій інформаційній довідці, опублікованої міністерством, можливості БПЛА нині зростають і становлять дедалі більшу загрозу для Сполучених Штатів та їхніх союзників.

"Завдяки зростанню комерційних інновацій і дедалі досконалішим технологіям штучного інтелекту, автономності та мережевої взаємодії, БПЛА кардинально змінюють способи досягнення своїх цілей військовими та недержавними суб'єктами", - кажуть у Пентагоні.

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Зазначається, що нова стратегія посилює зусилля, яких міністерство вже докладає для боротьби із цією загрозою. Як сказав Райдер, дрони здатні становити як поточну, так і постійну загрозу для американського контингенту, об'єктів і активів за кордоном, і все частіше - в середині країни:

"Загрози, створювані цими системами, змінюють способи ведення воєн".

У Пентагоні підкреслили, що за допомогою єдиної стратегії у поєднанні з іншими великими ініціативами "орієнтуються на загальне розуміння проблеми і комплексний підхід до її вирішення". Як сказав речник Міноборони США, стратегія дозволяє міністерству підійти до загрози, яку становлять дрони, "комплексно, згуртовано і цілісно".

Пентагон - останні новини

Наприкінці листопада у Пентагоні заявили, що над базами США у Британії літають невідомі дрони. При цьому керівники баз визначили, що жодне з цих вторгнень не вплинуло на мешканців баз, об'єкти або активи.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Пентагоні зробили заяву щодо перебування військ КНДР в Україні. Тоді у відомстві зазначили, що "немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР".

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