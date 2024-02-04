У Лондоні нагадили, що ЄС сукупно значно переважає Росію за економічним потенціалом, і здатен зробити більше для України.

Захід повинен припинити розмови про глухий кут на фронті в Україні та зосередитися на посиленні своєї підтримки України. Таку думку висловив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в інтерв’ю The Times.

Кемерон наполягає на тому, що Захід повинен схвалити рішення про використання заморожених російських активів на суму 350 мільярдів доларів для відновлення зруйнованої війною економіки України. За його словами, для цього є юридичні, моральні та політичні підстави.

Коментуючи проблеми із поставками зброї Україні та перехід Росії у масштабний наступ, Кемерон відкинув наратив про те, що війна зайшла у глухий кут і Україна не зможе перемогти.

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"Путін уже зазнав масштабної стратегічної поразки, і нам потрібно припинити розмови про безвихідь або про те, що час не на боці України. Наша економіка в 25 разів більша за російську. Ми можемо абсолютно продемонструвати, що час на нашому боці, а не на боці Путіна", – сказав голова британської дипломатії.

Кемерон також запевнив, що спробує донести це повідомлення до Дональда Трампа, якщо він повернеться до Білого дому.

"Ми повинні продемонструвати, що ми можемо надавати Україні зброю на постійній основі. Зважаючи на сьогоднішній світ і стан, ми також повинні одночасно поповнювати власні запаси", – заявив він.

Розмови про глухий кут у війні в Україні

Як писав УНІАН, розмови про глухий кут на фронті в Україні почалися наприкінці літа 2023 року, коли стало зрозуміло, що український контрнаступ зазнав невдачі.

У листопаді, коли контрнаступ остаточно припинився, командувач ЗСУ Валерій Залужний випустив статтю, в які пояснив причини, чому жодна зі сторін не може здійснити великий прорив. Цю публікацію багато хто розцінив як визнання глухого кута у війні.

Після цього на Заході розмови про неспроможність України виграти війну почали перетворюватися на стійку упевненість, хоча експерти намагаються пояснити, що це не так.

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