Країни "Великої сімки" домовилися протидіяти агресивній поведінці Росії.

Голови МЗС країн "Великої сімки" після зустрічі в Лондоні 5 травня закликали Росію відвести війська від кордонів України.

Про це сказано в комюніке представників Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії і США, опублікованому на сайті британського уряду, передає НВ.

"Вкрай важливо, щоб Москва повністю відвела свої сили і вжила заходів зі зниження напруженості", - підкреслюється в документі.

Також голови МЗС закликали Росію і підтримуваних нею бойовиків повернутися до дотримання режиму припинення вогню і привітали дипломатичний підхід України. Вони зауважили дестабілізаційні дії Кремля і порушення прав людини в РФ.

"Ми глибоко стурбовані збереженням негативної моделі безвідповідальної і дестабілізаційної поведінки Росії. Це охоплює нарощування російських збройних сил на кордонах України та в незаконно окупованому Криму, її дії, спрямовані на підрив демократичних систем інших країн, зловмисну кіберактівность і використання дезінформації", - сказано в комюніке.

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У G7 заявили, що готові розвивати співпрацю з Росією для вирішення регіональних і глобальних криз, і виступили за більш стабільні і передбачувані відносини з РФ. Водночас члени Великої сімки продовжать "зміцнювати колективні можливості і можливості партнерів" із запобігання та протидії поведінці Росії, що загрожує міжнародному порядку.

Також в документі сказано, що G7 підтримують зусилля України зі зміцнення демократії та інститутів і закликають її продовжувати судову реформу, реформи в питаннях верховенства права, боротьби з корупцією, розвитку економіки тощо.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

22 квітня Росія заявила, що починає відведення військ Південного та Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації з 23 квітня. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що"всі поставлені цілі досягнуті".

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Автор: Олександр Топчій