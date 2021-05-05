Голови МЗС країн "Великої сімки" після зустрічі в Лондоні 5 травня закликали Росію відвести війська від кордонів України.
Про це сказано в комюніке представників Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії і США, опублікованому на сайті британського уряду, передає НВ.
"Вкрай важливо, щоб Москва повністю відвела свої сили і вжила заходів зі зниження напруженості", - підкреслюється в документі.
Також голови МЗС закликали Росію і підтримуваних нею бойовиків повернутися до дотримання режиму припинення вогню і привітали дипломатичний підхід України. Вони зауважили дестабілізаційні дії Кремля і порушення прав людини в РФ.
"Ми глибоко стурбовані збереженням негативної моделі безвідповідальної і дестабілізаційної поведінки Росії. Це охоплює нарощування російських збройних сил на кордонах України та в незаконно окупованому Криму, її дії, спрямовані на підрив демократичних систем інших країн, зловмисну кіберактівность і використання дезінформації", - сказано в комюніке.
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У G7 заявили, що готові розвивати співпрацю з Росією для вирішення регіональних і глобальних криз, і виступили за більш стабільні і передбачувані відносини з РФ. Водночас члени Великої сімки продовжать "зміцнювати колективні можливості і можливості партнерів" із запобігання та протидії поведінці Росії, що загрожує міжнародному порядку.
Також в документі сказано, що G7 підтримують зусилля України зі зміцнення демократії та інститутів і закликають її продовжувати судову реформу, реформи в питаннях верховенства права, боротьби з корупцією, розвитку економіки тощо.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.
- 22 квітня Росія заявила, що починає відведення військ Південного та Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації з 23 квітня. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що"всі поставлені цілі досягнуті".
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