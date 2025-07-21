Досвід ЗСУ має стати орієнтиром для НАТО, зазначив генерал.

Країни НАТО повинні не відставати від темпів упровадження інновацій у Збройні сили, як це відбувається в українському війську. Про це заявив Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Повітряних сил США Алексус Грінкевич, передає Defence Industry Europe.

Генерал зауважив, що Україна сьогодні диктує темпи технологічних рішень в умовах сучасної повномасштабної війни. Досвід ЗСУ має стати орієнтиром для НАТО.

"Україна змогла створити ефективну систему швидкого впровадження нових технологій — зокрема безпілотників, цифрових платформ і засобів ураження — в рекордні терміни", — зазначив Грінкевич.

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Як наголосив головком сил НАТО в Європі, за прикладом України, яка буквально з нуля налагоджує серійне виробництво техніки за дні й тижні, країни НАТО повинні адаптувати свої оборонно-промислові спроможності до темпу сучасної війни. Генерал також підтримав створення єдиного трансатлантичного оборонного індустріального базису — спільного для США та Європи.

НАТО переглядає оборонні бюджети

Як повідомляв УНІАН, Європа перестає залежати від США у сфері безпеки, починаючи серйозно вкладатися у власну оборону. Водночас американський президент Дональд Трамп менше прихильний інтересам континенту, на відміну від своїх попередників.

Раніше в Reuters писали, що кілька країн Європейського Союзу підтвердили готовність закупити зброю у США, щоб надалі її передати Україні. Проте деякі країни ЄС, залучені до цієї ініціативи, навіть не знають, яке саме озброєння від них хочуть отримати.

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