Він виніс з банку 215 тисяч доларів.

У США встановили особу чоловіка, який скоїв одне з найгучніших в історії країни пограбувань. Грабіжника шукали 52 роки.

Про це пише BBC.

Пограбування сталося ще у 1969 році у Клівленді. 20-річний Тед Конрад, який працював касиром у Society National Bank, виніс з установи 215 тисяч доларів.

Зникнення грошей виявили лише через два дні.

Читайте такожХакер зламав пошту ФБР і атакував спамом 100 тисяч осібЗа даними слідства, після зникнення Конрад змінив ім'я і втік до Вашингтона, потім до Лос-Анджелеса, а згодом оселився в передмісті Бостона.

Слідчі вважають, що грабіжник жив тихим життям. Він помер у травні 2021 року від раку легенів.

Встановити його причетність вдалося завдяки некрологу в газеті. Слідчі зіставили документи, які він подав у 1960-х роках, з документами, які він подавав під новим іменем. Серед них знайшли справу про його банкрутство.

Раніше повідомлялося, що у США через 14 років знайшли ґвалтівника студентки.

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Автор: Людмила Жерновська