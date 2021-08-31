Патрульний у свій вихідний вирішив допомогти потерпілій від пограбування.

У Львові співробітник патрульної поліції у свій вихідний день затримав грабіжника. Допомогла йому в цьому випадкова перехожа.

Деталі історії повідомила прес-служба Патрульної поліції України на сторінці у Facebook.

Інцидент трапився минулої суботи. Того дня інспектор Степан Фортуна під час поїздки в громадському транспорті почув крик жінки по допомогу. Вона благала повернути її телефон і бігла за невідомим чоловіком на зупинці. Інспектор побіг за ними й розпочав переслідування зловмисника, попередньо віддавши свої речі потерпілій.

"Коли невідомий зрозумів, що за ним біжить працівник поліції, то кинув телефон у кущі, проте сам ще більше пришвидшився. Небайдужа львів'янка, що проходила повз втікача, зрозумівши, що відбувається, схопила чоловіка за шнурівку кофти. Це на мить його сповільнило. Патрульний скористався ж моментом і затримав 20-річного чоловіка", - розповіли в поліції.

Після цього вони разом повернулися до місця, де було викинути телефон. Там патрульний викликав своїх колег. Згодом потерпіла подякувала копу-рятівнику через лінію 102.

"Пишаємося нашим колегою та дякуємо небайдужій львів'янці, що допомогла затримати зловмисника", - зазначили в поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Миколаївщині жінка винесла з палаючої квартири трьох сусідських дітей.

Автор: Юрій Годован