В Греції на три години подовжили нічну комендантську годину у вихідні дні.

Влада Греції прийняла рішення щодо необхідності посилення карантинних заходів, пов'язаних з пандемією COVID-19, оскільки заповнюваність відділень інтенсивної терапії в лікарнях Афін зросла до 63% від 61% минулого тижня.

Щоб посилити карантинні заходи, влада Греції на три години продовжила нічну комендантську годину у вихідні дні. Про це повідомляє Reuters.

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"Епідеміологічна картина погіршується", - заявила Вана Папаєвангелу, член Комітету експертів з інфекційних захворювань, який консультує уряд.

За її словами, в Афінах спостерігається явне зростання захворюваності в більшості районів, на 30% зафіксовано зростання в Салоніках, другому за величиною місті Греції.

Коронавірус в Греції

Греція 18 січня почала послаблювати другий локдаун, який почав діяти в листопаді.

З 1 лютого влада знову відкрила середні школи.

Однак, сплеск захворюваності змусив уряд скасувати послаблення і практично протягом тижня магазини в районах з високим рівнем зараження знову закрилися.

Обмеження триватимуть як мінімум до 15 лютого.

Станом на 5 лютого в Греції загальне число випадків зараження з початку епідемії досягло 162 107, а смертей - 5922.

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Автор: УНІАН