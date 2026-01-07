Трамп хоче купити Гренландію, але не виключає військовий сценарій, - CNN

У Білому домі зазначили, що США наразі опрацьовують ймовірні сценарії придбання цієї стратегічної території.

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює "низку варіантів" придбання Гренландії. Використання американських збройних сил не виключається. Про це заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт у коментарі CNN.

За її словами, Трамп вважає Гренландію "пріоритетом національної безпеки США" та ключовим елементом стримування супротивників в Арктичному регіоні.

"Президент і його команда обговорюють різні варіанти досягнення цієї важливої зовнішньополітичної мети, і, звичайно, використання американських збройних сил завжди залишається одним з інструментів у розпорядженні Головнокомандувача", - наголосила Лівітт.

Заява пролунала після слів держсекретаря Марко Рубіо, який повідомив законодавцям, що адміністрація серйозно розглядає можливість купівлі самоврядної території Данії. Водночас він намагався знизити побоювання щодо негайного військового втручання США.

За даними джерел, Державний департамент на запит команди Рубіо підготував аналіз природних ресурсів Гренландії, зокрема рідкісноземельних елементів. У документі зазначається, що достовірних оцінок обсягів ресурсів немає, а їх видобуток буде надзвичайно дорогим через суворий клімат та відсутність інфраструктури.

Сам Трамп неодноразово публічно заявляв про стратегічну необхідність Гренландії. "Нам потрібна Гренландія з точки зору національної безпеки, а Данія не зможе цього забезпечити", - сказав він журналістам на борту Air Force One.

Раніше президент також заявляв: "Так чи інакше, ми цього досягнемо".

Активізація інтересу США викликала різку реакцію в Європі. Лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Іспанії, Польщі та Данії виступили на підтримку Копенгагена, наголосивши, що безпека в Арктиці має забезпечуватися спільно в межах НАТО. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен попередила, що потенційний військовий тиск США на Гренландію може фактично зруйнувати Альянс.

У самій Гренландії заявили, що запросили зустріч із Марко Рубіо для обговорення ситуації. Тим часом ініціатива Трампа вже викликала критику як з боку демократів, так і частини республіканців у Конгресі, які закликають не допустити силових сценаріїв щодо союзника по НАТО.

Як повідомляв УНІАН, раніше Sky News зазначило, що Трамп дійсно налаштований захопити Гренландію. Ба більше, Європа і Канада занадто слабкі, щоб його зупинити.

На тлі цих новин прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив президенту США Дональду Трампу, що той не може захопити територію "тому що хоче цього".

