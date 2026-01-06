У Гренландії відповіли на територіальні зазіхання Трампа

Нільсен закликав Сполучені Штати до шанобливого діалогу належними дипломатичними та політичними каналами.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив президенту США Дональду Трампу, що той не може захопити територію "тому що хоче цього". Про це пише Sky News.

"У ситуації, коли американський президент знову заявив, що Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до Гренландії, ця підтримка з боку наших союзників по НАТО дуже важлива і недвозначна", - сказав він.

Нільсен закликав Сполучені Штати до шанобливого діалогу належними дипломатичними та політичними каналами, використовуючи вже наявні форуми, засновані на угодах, укладених зі Сполученими Штатами.

"Діалог має відбуватися з урахуванням того, що статус Гренландії заснований на міжнародному праві та принципі територіальної цілісності", - додав він.

Зазначається, що політик мав на увазі раніше зроблену заяву європейських лідерів, яка підтверджує, що "Гренландія належить своєму народу".

Заяви Трампа про Гренландію

Раніше редакторка з питань безпеки та оборони Sky News Дебора Гейнс писала, що Трамп дійсно налаштований захопити Гренландію. Ба більше, Європа і Канада занадто слабкі, щоб його зупинити.

Вона вважає, що стає все більш очевидним, що слова Трампа про те, що він хоче отримати контроль над Гренландією, є не просто гучними заявами. Такий крок може порушити стабільність всередині НАТО, оскільки острів перебуває під впливом Данії, але президента США, схоже, це не хвилює.

