Голова ради директорів компанії також заявила, що видання опублікувала "абсолютну брехню".

Ілон Маск та голова ради директорів Tesla Робін Денхолм рішуче відкинули інформацію Wall Street Journal про те, що компанія нібито шукає нового генерального директора, пише Axios.

Причиною інтересу до теми стали падіння продажів Tesla і те, що Маск став відкритим союзником президента Трампа та очолив реформу DOGE — ініціативу зі скорочення державних витрат. Минулого тижня Маск пообіцяв зосередитися на Tesla й заявив про відхід від DOGE.

Wall Street Journal стверджувала, що рада директорів Tesla звернулася до кількох рекрутингових компаній для початку пошуку нового CEO, і що "члени правління сказали йому, що йому потрібно приділяти більше часу Tesla". Видання також зазначало, що Маск не заперечував цю позицію ради.

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Але Tesla офіційно спростувала ці дані.

"Це абсолютна брехня... Генеральним директором Tesla є Ілон Маск, і рада директорів дуже впевнена в його здатності продовжувати реалізацію захопливого плану зростання", – заявила Робін Денхолм.

Маск також гостро відреагував:

"НАДЗВИЧАЙНО ГРУБЕ ПОРУШЕННЯ ЕТИКИ. WSJ опублікував НАВМИСНО НЕПРАВДИВУ СТАТТЮ і не включив однозначного спростування з боку ради директорів Tesla".

Аналітик Wedbush Securities Ден Айвз, який раніше закликав Маска повернутися до керування компанією, назвав звіт WSJ своєрідним "попереджувальним пострілом". Проте визнав:

"Хоча ситуація була дуже напруженою, ми вважаємо, що Маск вчинив правильно, і ми вважаємо, що Маск залишатиметься генеральним директором Tesla щонайменше п'ять років".

Айвз також зазначив, що навколо DOGE ситуація "досягла критичної точки", однак тепер "переміг здоровий глузд", і рада "не активно шукає заміни Маска".

Tesla і її рада зазнавали критики протягом років через пасивність у стримуванні впливу Маска. У березні Айвз закликав раду "активізуватися" на тлі "кризи бренду". Акції Tesla втратили третину вартості з моменту вступу Трампа на посаду, а публічний імідж Маска погіршився: за даними квітневого опитування AP-NORC, лише 33% американців позитивно ставляться до нього, тоді як у грудні цей показник становив 41%. 65% вважають, що він має надмірний вплив на уряд США.

Робота Маска в DOGE: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Маск заявляв, що з травня планує зосередиться на Tesla, оскільки компанія зіткнулася з падінням продажів на 20% і прибутку на 71% у першому кварталі 2025 року. Він сказав, що надалі витрачатиме лише "день-два на урядові справи" з DOGE. Він прямо не уточнив, чи вплинула його урядова діяльність на бізнес, але визнав: "Був певний удар за час, який я провів в уряді".

Також видання The Washington Post повідомляло, мільярдер не хоче продовжувати працювати главою DOGE, оскільки йому набридло терпіти неприємні й неетичні, на його думку, "нападки з боку лівих політичних сил".

Сам Трамп заявляв, що робота мільярдера у Департамент ефективності уряду добігає кінця. Він охарактеризував Маска як "фантастичного і патріота" і сказав, що хотів би, аби Маск залишався у команді "якомога довше", хоча визнав, що з часом генеральному директору Tesla і SpaceX доведеться повернутися до свого бізнесу на постійній основі.

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