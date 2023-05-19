Він вважає, що до кінця десятиліття світ стане більш небезпечним.

Міністр оборони Бен Уоллес попередив про загрозу більш широкого глобального конфлікту до кінця десятиліття.

В інтерв'ю Financial Times він назвав оборонну підготовку першорядним державним завданням для багатьох західних країн. "До кінця десятиліття світ стане більш небезпечним і нестабільним місцем, і захист стане більш важливим для нашого життя. Я думаю, гряде конфлікт з цілою низкою супротивників по всьому світу... ми всі повинні бути до цього готові", - сказав міністр.

За його словами, світ переживає "кінець аномального періоду [миру] після закінчення холодної війни". Уоллес підкреслив ризик більш широкого конфлікту з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну, загрозу, яку представляє "високий Китай" та зростання екстремізму в Африці.

Відео дня

Позиція Великої Британії щодо війни в Україні

Як відомо, Велика Британія з самого початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну.

Минулої осені глава МЗС Джеймс Клеверлі заявив, що вони надаватимуть Україні допомогу до тих пір, поки війна не буде виграна.

На початку лютого стало відомо, що Велика Британія вже надала Україні військову, гуманітарну та економічну підтримку на суму 4 мільярди фунтів.

Колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон, який активно підтримує Україну, заявляв, що в разі застосування Росією зброї масового ураження Велика Британія залишає за собою право завдати удару у відповідь.

Вас також можуть зацікавити новини: