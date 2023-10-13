Терористи змушують людей повертатися до своїх помешкань.

Терористичне угрупування ХАМАС перешкоджає жителям північної частини анклаву евакуюватися на південь відповідно до рекомендацій Армії оборони Ізраїлю.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на коментар місцевого машканця, який говорив на умовах анонімності.

"Коли вони знаходять людей, які йдуть до своїх машин, вони змушують їх повернутися", - каже житель Гази.

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Джерело додає, що багато жителів не планують евакуюватися, оскільки вважають, що їм не буде куди йти на півдні анклаву. ХАМАС закликав жителів Гази ігнорувати наказ Ізраїлю про евакуацію.

Евакуація з Гази

Армія оборони Ізраїлю повідомила Організацію Об'єднаних Націй про те, що все палестинське населення на півночі Сектора Газа має евакуюватися до південної частини Гази протягом 24 годин. ЦАХАЛ може бути готовий розпочати наземне вторгнення після шести днів повітряного бомбардування у відповідь на атаку ХАМАС у суботу.

Водночас в ООН вважають неможливим таке значне переміщення "без руйнівних гуманітарних наслідків". Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан розкритикував таку реакцію ООН, назвавши її "ганьбою".

Наказ Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) про евакуацію північної частини Гази викликав шквал паніки всередині анклаву. Місцеві у паніці збирають вціліле майно, панує хаос.

Терористичне угрупування ХАМАС закликало жителів півночі сектору Гази залишатися у своїх помешканнях попри наказ Ізраїлю евакуюватися до південної частини анклаву.

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