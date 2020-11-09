На думку Фейгіна, Путін є вкрай недовірливою людиною.

Президент РФ Володимир Путін може передати владу тільки власній дочці Катерині Тихоновій.

Таку думку "Обозревателю" висловив російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, Путін більше нікому не довіряє.

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"З моєї точки зору, Путін може віддати владу тільки своїй дочці Тихоновій, більше нікому", – припустив він.

"Кому він може довіряти? Я не уявляю. За всі ці роки навколо нього була ціла низка людей, але сказати, хто з них найдовіреніший, я б не наважився", – зауважив правозахисник.

На його думку, Путін є вкрай недовірливою людиною. "Чесно кажучи, Путін – людина з тієї категорії, у якої справжніх друзів немає, він нікому не може довіряти на сто відсотків. Тільки своїм дочкам. У нього дві дочки, значить, одній з них", – резюмував Фейгін.

Як зазначає видання, у Володимира Путіна є дві дочки – Марія і Катерина, які живуть під іншими прізвищами і публічно заперечують спорідненість з главою РФ.

Інформація ЗМІ про "відставку Путіна" і реакція Кремля

Як повідомило 6 листопада видання The Sun з посиланням на джерела в Москві, Путін може піти з посади президента Росії на початку наступного року через побоювання, що він має "хворобу Паркінсона''.

У Кремлі в той же день заперечили інформацію ЗМІ, що Путін може піти у відставку через хворобу.

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Автор: Андрій Василюк