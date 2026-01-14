'Хвалена' оборона Китаю і РФ у Венесуелі виявилася безсилою проти авіації США, - BI

Раптова операція США із захоплення Ніколаса Мадуро стала холодним душем для виробників зброї з КНР і Росії.

Венесуельські військові мали в своєму розпорядженні радари протиповітряної оборони китайського виробництва, коли США почали раптову повітряну атаку для захоплення тепер уже колишнього лідера країни Ніколаса Мадуро раніше цього місяця. Однак, схоже, вони виявилися марними.

В операції "Абсолютна рішучість" (Operation Absolute Resolve) було задіяно понад 150 американських військових літаків, і жоден з них не був збитий, пише Business Insider. Один вертоліт отримав влучання, імовірно з кулемета, але залишився в робочому стані.

Повідомляється, що на озброєнні Венесуели стоїть ряд китайських мобільних радарів JY-27A, які Пекін рекламував як передові системи. Китайська сторона заявляла, що цей радар здатний виявляти малопомітні цілі (стелс), такі як американські F-22 і F-35, на відстані понад 150 миль (близько 240 км). Успіх раптового рейду американського спецназу в центрі Каракаса – частини більш масштабної місії, в якій була задіяна не тільки стелс-авіація, але і літаки четвертого покоління, а також вертольоти, – говорить про те, що в обороні щось пішло не за планом.

Втім, проблема може бути не стільки в техніці, скільки в операторах, пише ЗМІ. Після рейду японський журналіст запитав представника МЗС Китаю, що Пекін думає про те, що "велика кількість військової техніки", проданої Китаєм Венесуелі, виявилася "малокорисною на практиці". Китайський представник у відповідь лише засудив удар США.

Що відомо про китайські радари

Китайський JY-27A – це радар дальньої дії, який використовується для виявлення і відстеження ворожих літаків в захищаєму повітряному просторі.

Представлена в 2014 році система складається з радарної щогли з декількома антенними панелями, підтримуваними окремими машинами управління і забезпечення. Китайські джерела стверджують, що вона оснащена функціями захисту від перешкод. З тих пір була розроблена і більш нова версія – JY-27V.

Коли минулого року Венесуела закупила у Китаю JY-27A, лунали заяви, що радари змогли захопити в приціл кілька винищувачів F-35B біля венесуельського узбережжя, що потенційно ставило під загрозу перевагу "односторонньої прозорості" американських військових. "Це все чудово, але по-справжньому це має значення тільки в момент конфлікту", – сказав виданню старший науковий співробітник Інституту Хадсона Майкл Соболік.

Можливо, системи не змогли протистояти складним атакам в електромагнітному спектрі (РЕБ), або ж вони неправильно використовувалися операторами. У будь-якому випадку, якщо вони не спрацювали ефективно, для ППО від них було мало користі. Радарні системи – це те, що інформує розрахунки ППО про цілі та необхідну зброю. "Якщо у вас немає працюючих радарів, ви – легка мішень (сидяча качка)", – додав експерт.

Що ще відомо про операцію США

Військове керівництво США заявило, що американська авіація змогла придушити венесуельську ППО, яка, за оцінками, включала ряд систем російського виробництва (батареї С-300ВМ, комплекси "Бук-М2", старі пускові установки С-125 "Печора-2М"), а також китайські радари. Деякі з цих зразків є потужною зброєю, але це не найновіші варіанти, які використовують самі експортери.

Згодом міністр оборони США Піт Хегсет висміяв ефективність російської ППО. Про китайські радари в тій промові нічого не було сказано.

ЗМІ пише, що ключовим моментом для ППО є те, як мережа працює в комплексі, і тут життєво важлива ефективність оператора. У випадку з Венесуелою, можливо, були відсутні необхідні умови для успішних операцій з протиповітряної оборони.

Дослідження аналітичного центру Miami Strategic Intelligence Institute, що об'єднує експертів з Латинської Америки, оцінило стан ППО Венесуели як критичний ще минулого року. У звіті йшлося про те, що понад 60% парку радарів не функціонує, бойова авіація літає рідко, а країна отримує мінімальну технічну підтримку і мало запчастин від експортерів.

Венесуела закуповувала китайські радари і російські зенітно-ракетні батареї для модернізації своєї ППО, але саме по собі "залізо" не може компенсувати внутрішні недоліки.

Аналіз The New York Times показав, що частина обладнання ППО Венесуели перебувала на зберіганні або була несправною, що залишило країну непідготовленою до атаки США. Повідомлялося також, що венесуельським військовим не вистачало запчастин і технічної підготовки для підтримки систем у робочому стані.

Навіть якщо невдачі лежать на совісті венесуельських військових, неефективна робота російських і китайських систем посилає "досить потужний сигнал", вважає Соболік. Це підвищує впевненість у можливостях США і викликає питання до можливостей суперників, хоча тут є нюанси, що стосуються людського фактора.

Офіційні особи США заявили, що в ході рейду у Венесуелі не було втрачено жодного американського літака або військовослужбовця. З 150 літаків і майже 200 американських військових, які брали участь у місії, один вертоліт потрапив під обстріл, і сім військовослужбовців отримали поранення.

