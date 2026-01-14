Російська нафтова компанія збереже активи у Венесуелі попри операцію США, - BI

Заява зʼявилась на тлі нової невизначеності у нафтовому секторі Венесуели після недавнього рейду США.

Російська державна нафтова компанія "Росзарубежнефть" не планує відмовлятися від своїх активів у Венесуелі після військової операції США, яка змінила політичну ситуацію в країні.

Видання Business Insider пише, що компанія заявила, що всі активи "Росзарубежнефть" у Венесуелі належать російській державі. Там підкреслили, що ці активи були придбані за повною ринковою вартістю та схвалені венесуельськими регуляторами.

"Росзарубежнефть" перейняла венесуельські активи "Роснефти" у 2020 році після того, як американські санкції змусили нафтового гіганта піти з ринку. Зараз вона володіє частками в п’яти спільних підприємствах із державною нафтовою компанією Венесуели PDVSA.

Заява зʼявилась на тлі нової невизначеності у нафтовому секторі Венесуели після недавнього рейду США, в результаті якого був захоплений усунутий президент Ніколас Мадуро.

Ціни на нафту - останні новини

14 січня стало відомо, що середня ціна російської нафти сорту Urals у грудні 2025 року вперше за п'ять років опустилася нижче 40 доларів за барель. Таким чином нафта тримається майже на 20 доларів нижче рівня, передбаченого в бюджеті Росії на 2026 рік.

13 січня повідомлялося, що ціни на нафту зросли. Занепокоєння щодо перебоїв у постачанні нафти з Ірану переважили перспективи відновлення нафтового експорту з Венесуели.

