Хвалена російська зброя стала для Венесуели причиною фатальної поразки, - NYT

Не виключено, що Росія "тихо дозволила військовому обладнанню, яке вона продала Венесуелі, прийти в непридатність".

Хвалені російські системи протиповітряної оборони зазнали краху у Венесуелі. Коли військові Сполучених Штатів Америки розпочали операцію з викрадення Ніколаса Мадуро, ці системи навіть не були підключені до радарів.

Про це розповідає The New York Times. Зазначається, що повітряний простір Венесуели був напрочуд незахищеним задовго до того, як Пентагон розпочав свою атаку.

"Хвалені російські системи протиповітряної оборони С-300 і Бук-М2 мали бути потужним символом тісних зв'язків між Венесуелою і Росією, двома конкурентами США. Їхній союз, здавалося, давав Росії все більшу опору в Західній півкулі", – йдеться в матеріалі.

Однак Венесуела не змогла підтримувати та експлуатувати С-300, розповідають співрозмовники журналістів.

Видання провело аналіз фотографій, відео та супутникових знімків і виявило, що на момент американської атаки деякі компоненти системи протиповітряної оборони все ще перебували на складі, а не в експлуатації. Тож, попри місяці попереджень, Венесуела не була готова до операції Вашингтона.

Схоже, некомпетентність венесуельських військових, зіграла велику роль в успіху США. Колишні чиновники та аналітики кажуть, що широко розрекламовані протиповітряні системи Венесуели "фактично не були підключені". Можливо, вони не працювали роками.

Роль Росії у поразці Венесуели

Деякі експерти наголошують, що Росія також несе відповідальність за поразку венесуельських військових. Справа в тому, що російські інструктори та технічні фахівці мали б забезпечити повну боєготовність системи та допомагати підтримувати її в такому стані. Не виключено, що вплинула на ситуацію і війна РФ проти України.

Більше того, двоє співрозмовників видання вважають, що Росія, можливо, "тихо дозволила військовому обладнанню, яке вона продала Венесуелі, прийти в непридатність", щоб уникнути більшого конфлікту з Вашингтоном. Справа в тому, що якби венесуельські військові збили американський літак, це могло б мати значні негативні наслідки для Кремля.

Джерела розповіли, що Венесуела мала труднощі з обслуговуванням російського обладнання. Каракас часто не мав запасних частин і технічних знань для обслуговування військової техніки або її експлуатації.

Операція США у Венесуелі

На початку січня американські військові провели зухвалу операцію на території Венесуели. У Каракасі було затримано диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину. Обох було доправлено на територію США.

Аналітики кажуть, що під час операції у Венесуелі CША вперше застосували дрони, як повноцінний засіб ураження. Інформації про тип та назву дронів немає.

Варто зазначити, що на "потужність" російської зброї у Венесуелі увагу звернув і очільник Пентагону Піт Гегсет. Він публічно поглузував з Москви:

"Три ночі тому у центрі Каракаса у Венесуелі майже 200 наших найкращих американців вирушили до центру міста. Схоже, російська ППО спрацювала не дуже добре, чи не так?", – сказав він.

