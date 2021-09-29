Мільярдер вирішив зробити подарунок Джеффу Безосу на честь своєї першості за розміром статків.

У понеділок, 27 вересня, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск став третьою людиною, яка коли-небудь накопичувала статки у 200 мільярдів доларів, обігнавши засновника Amazon Джеффа Безоса. Як виявилося, Маск відсвяткував цю першість.

У коментарі Forbes мільярдер повідомив, що відправив Безосу подарунок на честь такої новини.

"Я відправив Джеффрі Б. гігантську статую цифри "2" разом зі срібною медаллю", - розповів Маск.

Представник Безоса поки не прокоментував цю інформацію.

Суперництво Ілона Маска і Джеффа Безоса

Раніше Маск уже двічі називав Безоса "імітатором" - спочатку у квітні 2019 року, коли Amazon оголосила про свої плани запускати інтернет-супутники, а потім у червні 2020-го, коли Amazon придбала компанію з виробництва безпілотних автомобілів Zoox.

Читайте такожІлон Маск пішов від співачки Граймс і назвав дивну причину розриву стосунківКрім того, останнім часом Ілон Маск і Джефф Безос є основними конкурентами за звання найбагатшої людини у світі. У березні 2020 року статки Маска сягали 24,6 мільярда доларів, що майже на 90 мільярдів менше, ніж тоді було в Безоса.

У серпні 2020 року Безос став першою людиною, чиї статки зросли до 200 мільярдів доларів. Однак у січні 2021-го Маск ненадовго став найбагатшою людиною у світі - того року пара кілька разів обмінювалася цим титулом.

Станом на вівторок, 28 вересня, найбагатшою людиною у світі є Ілон Маск, його статок оцінюється у 200,7 мільярда доларів. Безос посідає друге місце у списку найбагатших людей, його статок оцінюється у 192,5 мільярда доларів. За ними слідує французький бізнесмен Бернар Арно, його статок оцінюється у 174 мільярди доларів, за даними Forbes.

Маск і Безос також очолюють суперницькі космічні компанії. Безос заснував Blue Origin у 2000 році, а Маск запустив SpaceX у 2002-му. У липні Безос полетів у суборбітальний простір на борту корабля Blue Origin, а у вересні компанія Маска взяла участь у відправці в космос першого повністю цивільного екіпажу в межах місії Inspiration4.

Космічні компанії мільярдерів залучені й у боротьбу за плани НАСА зі створення місячного посадкового модуля. У квітні Федеральне космічне агентство США уклало контракт зі SpaceX на 2,9 мільярда доларів, відхиливши пропозицію Blue Origin.

У наступні місяці компанія Безоса пригрозила судовим розглядом, після чого Маск на своїй сторінці у Twitter навіть висміяв дизайн посадкового модуля Blue Origin. Минулого місяця Blue Origin подала позов проти уряду США щодо контракту про політ на місяць.

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Автор: Катерина Комолова