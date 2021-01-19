Прихильники QAnon вірять, що Трамп має намір розкрити глобальну змову сатаністів-педофілів.

Федеральне бюро розслідувань США в приватному порядку попередило правоохоронців, що ультраправі активісти і прихильники теорії змови QAnon можуть готувати спробу зриву інавгурації обраного президента Джо Байдена.

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Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на звіт розвідки, що потрапив у розпорядження журналістів. Зазначається, що противники Трампа переглядали карти місцевості у Вашингтоні і шукали потенційні уразливості в заходах безпеки. Вони також розглядали можливість видати себе за співробітників Нацгвардії.

Згідно зі звітом, на інавгурацію Байдена планують приїхати як "вовки-одинаки", так і прихильники теорії змови QAnon, причетні до штурму Капітолію 6 січня.

У ФБР повідомили, що люди, за якими вівся моніторинг, скачували карти чутливих зон у Вашингтоні, і обговорювали, як ці зони можна використовувати для втручання в інавгурацію.

Проте, жодні конкретні плани щодо втручання в інавгурацію не розкриваються.

Що таке QAnon

QAnon - теорія змови, згідно з якою Трамп хоче викрити міжнародну схему сексуальної експлуатації дітей, в яку нібито залучені лідери Демократичної партії США, що поклоняються сатані.

Відомо, що "шаман" Джейкоб Анджелі Ченслі, який прославився в мережі під час штурму Капітолію, був одним з шанувальників теорії змови QAnon.

Соціальна мережа Twitter після штурму Капітолію в США заблокувала понад 70 тисяч акаунтів за поширення теорії змови QAnon.

Обрання Байдена президентом США

7 січня Конгрес США офіційно затвердив демократа Джо Байдена на посаді наступного президента США, яку політик повинен зайняти 20 січня. Байден набрав понад 270 затверджених Конгресом голосів вибірників.

6 січня спільне засідання обох палат Конгресу, під час якого повинні були бути затверджені підсумки голосування в Колегії вибірників, було перервано через масові заворушення на Капітолійському пагорбі, влаштовані тисячами прихильників Трампа. Агресивно налаштовані протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу, поліції довелося евакуювати законодавців. Повідомляється, що під час заворушень загинули не менше чотирьох осіб. Для наведення порядку в Капітолій була спрямована Національна гвардія США.

Церемонія вступу Джо Байдена на посаду пройде при посилених заходах безпеки. Крім тисяч поліцейських будуть задіяні понад 20 тисяч солдатів Національної гвардії.

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Автор: Дмитро Захаров