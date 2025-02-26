Президент США допустив, що картки будуть доступні і російським олігархам, серед яких є "дуже приємні люди".

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження "золотих карток" для багатих іноземців, які дадуть право жити та працювати у Сполучених Штатах. Таку картку можна буде купити за 5 мільйонів доларів, пише CNN.

"Я виступав за тарифи і збагачення країни, і це те, що ми робитимемо. Ми плануємо зробити щось інше, що буде дуже-дуже корисним. Ми будемо продавати "золоту" картку. У вас є "зелена" карта, а це "золота" карта. Ми збираємося поставити ціну на цю картку близько 5 мільйонів доларів, і це дасть вам привілеї "зеленої" картки, а також це буде шлях до громадянства. І заможні люди будуть приїжджати в нашу країну, купуючи цю картку", - пояснив Трамп.

За словами міністра торгівлі Говарда Лутніка, ця картка замінить державну програму віз для іммігрантів-інвесторів EB-5.

Відео дня

"Звичайно, їм доведеться пройти перевірку, щоб переконатися, що вони чудові глобальні громадяни світового рівня", - підкреслив міністр.

Трамп анонсував, що продаж карток почнеться приблизно через два тижні, і припустив, що буде продано мільйони таких карток. Також він наголосив, що, "з юридичної точки зору, це абсолютно законно".

На запитання, чи розглядатиме він продаж карток російським олігархам, Трамп відповів:

"Так, можливо. Я знаю деяких російських олігархів, які дуже приємні люди".

Останні заяви Трампа і його адміністрації

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп висловився про майбутній візит до Вашингтона президента України Володимира Зеленського. "Я чув, що він приїжджає в п'ятницю, звичайно, я не проти, якщо він хоче", - сказав американський президент. За його словами, країни "майже домовилися" щодо угоди про корисні копалини України.

Також у Трампа попередили, що Україна буде "трохи нещасною" через угоду з РФ. Утім, як зазначила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, "президент знає, як домовитися краще, ніж будь-хто, хто коли-небудь обіймав посаду американського президента".

Крім того, нещодавно в адміністрації США висловилися проти передання ядерної зброї Україні як альтернативи НАТО. Держсекретар Марко Рубіо назвав несерйозною заяву президента України Зеленського про те, що країні необхідно дати ядерну зброю для захисту від російської агресії, якщо процес вступу до НАТО затягнеться на роки або десятиліття.

Вас також можуть зацікавити новини: