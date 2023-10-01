Іран, при бажанні, дуже швидко може стати ядерною державою, стверджують у Пентагоні.

Іран має достатньо ресурсів, щоб створити ядерний пристрій менше, ніж за два тижні.

Про це йдеться у щорічній доповіді міністерства оборони США "Стратегія протистояння зброї масового ураження".

Якщо режим Тегерана вирішить, що йому потрібна ядерна зброя, йому знадобиться не більше двох тижнів на створення ядерного пристрою, йдеться у доповіді.

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"За наявними оцінками, Іран не займається реалізацією програми створення ядерної зброї найближчим часом, проте має можливість менш ніж за два тижні виробити достатньо розщеплюваного матеріалу для створення ядерного пристрою", – стверджують у Пентагоні.

Крім того, Сполучені Штати вважають, що Іран не дотримується своїх зобов'язань щодо контролю за хімічною зброєю, оскільки він не надав повної декларації об'єктів з виробництва хімічної зброї, як того вимагають чинні угоди.

Іран розробляє ядерну зброю

За даними ЗМІ, Росія вирішила допомогти Ірану з ядерною програмою. Москва готова поставити Тегерану матеріали для створення бомби.

Екс-голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал США Марк Міллі казав, що Іран лише за кілька місяців може стати ядерною державою.

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