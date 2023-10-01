Іран має достатньо ресурсів, щоб створити ядерний пристрій менше, ніж за два тижні.
Про це йдеться у щорічній доповіді міністерства оборони США "Стратегія протистояння зброї масового ураження".
Якщо режим Тегерана вирішить, що йому потрібна ядерна зброя, йому знадобиться не більше двох тижнів на створення ядерного пристрою, йдеться у доповіді.
"За наявними оцінками, Іран не займається реалізацією програми створення ядерної зброї найближчим часом, проте має можливість менш ніж за два тижні виробити достатньо розщеплюваного матеріалу для створення ядерного пристрою", – стверджують у Пентагоні.
Крім того, Сполучені Штати вважають, що Іран не дотримується своїх зобов'язань щодо контролю за хімічною зброєю, оскільки він не надав повної декларації об'єктів з виробництва хімічної зброї, як того вимагають чинні угоди.
Іран розробляє ядерну зброю
За даними ЗМІ, Росія вирішила допомогти Ірану з ядерною програмою. Москва готова поставити Тегерану матеріали для створення бомби.
Екс-голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал США Марк Міллі казав, що Іран лише за кілька місяців може стати ядерною державою.