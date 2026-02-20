Іран проводить військові навчання з РФ на тлі напруженості з США, - The Hill

Це сталося на тлі інших, більш глобальних навчань Тегерану.

У четвер Іран провів спільні морські військові навчання з Росією на тлі погроз США. Про це пише The Hill, нагадуючи, що раніше президент США Дональд Трамп дав Тегерану 10 днів на укладення угоди щодо ядерної програми.

Зазначається, що навчання пройшли в Оманській затоці та Індійському океані з метою "покращення оперативної координації, а також обміну військовим досвідом". Як заявив контрадмірал іранського флоту Хасан Магсудлу, ці навчання були спрямовані на "зміцнення безпеки та сталого морського співробітництва".

Видання відзначає, що навчання відбулися після того, як Іран у вівторок запустив п'ять ракет у напрямку Ормузької протоки, які вразили цілі в рамках інших масштабних морських навчань.

Відео дня

Тоді ж верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї виступив із суворим попередженням на адресу США на тлі відправки Вашингтоном на Близький схід значних військово-морських сил, зокрема авіаносця USS Gerald R. Ford, який раніше був розгорнутий біля узбережжя Венесуели перед захопленням США венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

"Американці постійно повторюють, що вони відправили військовий корабель до Ірану. Звичайно, військовий корабель – це небезпечна військова техніка. Однак небезпечнішою за цей військовий корабель є зброя, яка може відправити цей військовий корабель на дно моря", – сказав Хаменеї.

Що цьому передувало

Нагадаємо, цього тижня Іран та США провели переговори, під час яких обговорили ядерну програму Тегерану. Після них Reuters зазначив, що не було жодних ознак того, що угода у тривалому спорі щодо ядерної програми Ірану буде укладена найближчим часом.

Згодом Reuters також повідомило, що Вашингтон готується до "тижневих" операцій проти Ірану, на відміну від попередніх, більш обмежених по часу кампаній. Видання зазначає, що у разі тривалої кампанії удари можуть бути спрямовані не лише по ядерній інфраструктурі, а й по державних та безпекових об’єктах Ірану.

Іран на тлі погроз США відновлює свої військові обʼєкти. The Independent зазначає, що Іран зокрема закопав входи до тунелів на ядерному об'єкті, який був атакований США під час 12-денної війни Ізраїлю у 2025 році. Також Тегеран укріпив входи до тунелів поблизу іншого об'єкта та відремонтував ракетні бази, які були пошкоджені під час конфлікту.

Вас також можуть зацікавити новини: