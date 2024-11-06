В Ірані заявили, що таке досягнення для країни є лише початком.

Іран приєднався до космічних перегонів разом з США, Китаєм та Росією, запустивши перші приватні супутники в космос. Таким чином країна вступила у світ космічних досліджень, пише Newsweek, посилаючись на Tehran Times.

Зокрема супутники приватної розробки Kowsar і Hodhod вивела на орбіту російська ракета "Союз", яка також несла два свої супутники "Іоносфера-М" та інші.

У виданні наголосили, що запуск супутників російською ракетою демонструє зміцнення відносин між двома країнами.

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"Для нас це лише початок, далі ми будемо рухатися тільки вперед", - заявив генеральний директор компанії, яка займається створенням супутників Фагіх Імані та додав, що процес розробки зайняв 15 років.

У Newsweek підкреслили, що супутник Kowsar призначений для використання у сільському господарстві, управління природними ресурсами, моніторингу навколишнього середовища та реагування на стихійні лиха.

Водночас супутник Hodhod, попри те, що менший за розмірами, використовується для зв'язку, який спрямований на підтримку сільського господарства, а також транспорту, логістики та моніторингу навколишнього середовища.

"Хоча Іран не вперше запускає супутники в космос, це перший випадок, коли країна робить це через приватний сектор. У 2022 році російська ракета також запустила іранський супутник "Хаям", а в лютому відправила в космос ще один іранський супутник - Pars-1. На початку цього року країна також запустила дослідницький супутник Madha, використавши для цього власну ракету-носій під назвою Simorgh", - нагадали у виданні.

Дослідження космосу - останні новини

Як писав УНІАН, SpaceX запустила у космос перший у світі дерев'яний супутник, який створили японські дослідники. Науковці вирішили створити сертифікований NASA дерев'яний супутник, щоб довести, що деревина є матеріалом космічного класу.

Водночас глава Космічних сил США генерал Бредлі Чанс Зальцман заявив, що розвиток військового потенціалу Китаю та Росії у космосі є загрозливим. За його словами, Китай виводить свій військовий потенціал у космос величезними темпами, внаслідок чого підвищується ризик ведення війни на орбіті.

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