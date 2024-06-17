Пекін продовжує розвивати різноманітні контркосмічні можливості.

Сполучені Штати Америки є світовими лідерами у створенні космічних кораблів багаторазового використання, включаючи роботизовані міні-шатли. Але китайці їх наздоганяють, пише The Telegraph.

Пекін "продовжує розвивати різноманітні контркосмічні можливості, покликані обмежити або запобігти використанню супротивником космосу під час кризи або конфлікту", попередило Міністерство оборони США в останньому виданні свого щорічного звіту про китайську армію.

Зазначається, що китайська корпорація аерокосмічної науки і техніки розробила свій космічний літак у 2010-х роках. Вперше космічний корабель був запущений у вересні 2020 року для швидкої дводенної місії. Повторний запуск відбувся у серпні 2022 року, і він перебував у повітрі близько 276 днів, протягом яких він випустив ціль і здійснив кілька маневрів зближення.

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Американські, російські і китайські інспекційні космічні апарати представляють один тип космічної зброї – тобто зброї подвійного призначення, яка може тривалий час перебувати на орбіті, відпрацьовуючи маневри і чекаючи на відкритий конфлікт, який може спалахнути.

За словами журналістів, інший основний тип космічної зброї знаходиться на суші або на морі. За останні десятиліття Сполучені Штати, Росія, Китай та Індія випробували потужні багатоступеневі ракети, здатні вражати тисячі супутників на низьких орбітах. Ці випробування є суперечливими. Коли Китай у 2007 році знищив непрацюючий метеорологічний супутник, він розкидав десятки тисяч фрагментів розміром з монету, які, зважаючи на положення супутника в момент удару, ймовірно, залишатимуться на орбіті десятиліттями, наражаючи на небезпеку супутники і навіть Міжнародну космічну станцію.

Інспекційні космічні апарати є лише дещо менш суперечливими. Не через шкоду, яку вони завдали, а через шкоду, яку вони можуть завдати у воєнний час. Атаки на супутники можуть розкидати стільки уламків, що вони можуть зробити певні низькі орбіти практично непридатними для використання.

Тому космічні держави пильно стежать за інспекційними кораблями одна одної. Особливо, коли ці апарати дуже маневрені, мають витривалість, що вимірюється місяцями або навіть роками і можуть швидко стартувати, приземлятися, а потім знову стартувати в швидкій послідовності.

Космічні перегони

Китайський космічний апарат Chang'e 6 успішно приземлився на зворотному боці Місяця – недослідженому місці, куди майже ніхто не намагається потрапити. Місія, розпочата 3 травня, вперше в історії має на меті зібрати дорогоцінне каміння та ґрунт у цьому регіоні Місяця.

Водночас 5 червня відбувся довгоочікуваний перший пілотований запуск нового космічного корабля CST-100 Starliner, розробленого компанією Boeing.

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