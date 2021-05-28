16 родичів загиблих заявили, що співробітники іранських спецслужб погрозами змушували їх не спілкуватися з іноземними ЗМІ.

Правозахисники Human Rights Watch повідомили про переслідування родичів жертв катастрофи літака МАУ зі сторони Ірану. Іранські служби безпеки вдавалися до затримань родичів жертв авіакатастрофи, допитів та залякувань.

Як йдеться в звіті Human Rights Watch, з жовтня 2020 року по січень 2021 року правозахисники розмовляли з 31 родичем жертв авіакатастрофи та людьми, які знають, як іранська влада ставилася до членів родин загиблих.

Зокрема, 16 родичів загиблих заявили, що співробітники іранських спецслужб погрозами змушували їх не спілкуватися з іноземними ЗМІ або стежили за тими, хто відвідував місця поховань жертв авіакатастрофи.

Їх затримували та залякували, повідомили правозахисники.

Читайте такожNYT: Іран одразу знав, що збив літак МАУ, але умисне приховав правду

Справа про збиття українського літака в Ірані

Суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року.

Видання NYT писало, що влада Ірану з самого початку знала причину катастрофи літака МАУ у січні 2020 року. І перші три дні навмисно приховувала її, передає РБК-Україна.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак, щоб зупинити ескалацію військового конфлікту з США.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла