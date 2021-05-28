Правозахисники Human Rights Watch повідомили про переслідування родичів жертв катастрофи літака МАУ зі сторони Ірану. Іранські служби безпеки вдавалися до затримань родичів жертв авіакатастрофи, допитів та залякувань.
Як йдеться в звіті Human Rights Watch, з жовтня 2020 року по січень 2021 року правозахисники розмовляли з 31 родичем жертв авіакатастрофи та людьми, які знають, як іранська влада ставилася до членів родин загиблих.
Зокрема, 16 родичів загиблих заявили, що співробітники іранських спецслужб погрозами змушували їх не спілкуватися з іноземними ЗМІ або стежили за тими, хто відвідував місця поховань жертв авіакатастрофи.
Їх затримували та залякували, повідомили правозахисники.
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Справа про збиття українського літака в Ірані
Суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року.
Видання NYT писало, що влада Ірану з самого початку знала причину катастрофи літака МАУ у січні 2020 року. І перші три дні навмисно приховувала її, передає РБК-Україна.
Раніше секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак, щоб зупинити ескалацію військового конфлікту з США.
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