Під час вбивства провідного іранського вченого-ядерника був використаний кулемет із супутниковим управлінням.

В Ірані заявляють, що вчений був убитий через застосування зброї із супутниковим управлінням.

За повідомленням напівофіційного інформаційного агентства Mehr, минулого тижня при вбивстві провідного іранського вченого-ядерника був використаний кулемет із супутниковим управлінням, пише НВ із посиланням на Bloomberg.

Згідно з повідомленням комодора Алі Фадаві, заступника командира Корпусу вартових ісламської революції Ірану, Мохсен Фахрізаде, який був убитий на околиці Тегерана 27 листопада, їхав по шосе на схід від столиці, коли зброя «націлилась» на нього, «використовуючи штучний інтелект».

Після інциденту з’явилися різні версії його смерті. У той час як в перших повідомленнях новин говорилося, що він був убитий в перестрілці між своїми охоронцями, інші стверджували, що в нього стріляли з кулемета із дистанційним управлінням, встановленого на пікапі, яким керував хтось, хто пізніше втік з країни.

Читайте такожЄС засудив вбивство іранського вченого-ядерника

Фадаві сказав у неділю, що зі зброї було випущено в цілому 13 пострілів по Фахрізаде. Постріли вразили його з такою точністю, що його дружина, що сиділа в декількох дюймах від нього в тій же машині, уникла поранення. Він додав, що в той час пару також супроводжували 11 охоронців в різних машинах.

Представник служби безпеки заявив, що іранський вчений був убитий дистанційно. Цей інцидент є другим цілеспрямованим вбивством високопоставленого іранського чиновника з січня, коли колишній президент США Дональд Трамп наказав завдати удару безпілотником по генералу Касему Сулеймані.

Що відомо про загибель Мохсена Фахрізаде

Головний вчений Ірану у сфері ядерної фізики Мохсен Фахрізаде був убитий поблизу Тегерана. Це підтвердили в Міністерстві оборони країни. Вчений помер у лікарні після нападу на його автомобіль.

Західна розвідка вважає його відповідальним за секретну програму Ірану із розробки ядерної зброї.

Новини про вбивство вченого з'явилися на тлі нових занепокоєнь тим, що Іран наростив виробництво збагаченого урану. Цей матеріал - ключовий компонент як для цивільної ядерної енергетики, так і для виготовлення військової ядерної зброї.

Тегеран звинуватив Ізраїль у вбивстві Фахрізаде, п'ятому вбивстві вченого-ядерника на іранській землі з 2010 року. Ізраїль не прокоментував звинувачення.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН