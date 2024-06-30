Як наголосили в МЗС країни, "режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення".

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац відповів на погрози Ірану щодо "війни на знищення", якщо країна здійснить атаку на Ліван.

Як заявив Кац у X, Ізраїль готовий застосувати воєнну силу проти Лівану, якщо угрупування "Хезболла" й далі обстрілюватиме ізраїльську територію.

"Сьогодні Іран погрожує знищити Ізраїль, якщо Ізраїль сповна відповість на атаки "Хезболли" з Лівану. Моя відповідь Ірану чітка: якщо "Хезболла" не припинить вогонь і не піде з південного Лівану, ми діятимемо проти неї на повну силу, поки безпека не буде відновлена й жителі не зможуть повернутися до своїх домівок", - заявив він.

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Кац також наголосив, що "режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення".

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Іран пригрозив Ізраїлю "війною на знищення" у разі нападу на Ліван.

"Попри те, що Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму про намір напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, почнеться війна на знищення. Всі варіанти, зокрема повне залучення всіх фронтів Опору, на столі", - заявило Представництво Ірану в ООН.

На тлі війни в секторі Газа загострюється ситуація на кордоні Ізраїлю з Ліваном. У тій країні діє підтримуваний Іраном ісламістський рух Хезболла.

Як повідомляли журналісти CBS News, у США занепокоєні, що там може відкритися новий фронт, що збільшить потреби Ізраїля в американській зброї. На відміну від раптового нападу ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року, можлива війна з ліванською Хезболлою є тим, про що ізраїльські військові роздумували роками, кажуть офіційні особи США.

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