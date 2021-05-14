Ізраїльська армія заявила, що її повітряні та наземні підрозділи атакують Сектор Гази.
Про це вона повідомляється в Twitter.
"Солдати повітряних і наземних військ ЦАХАЛ зараз атакують Сектор Гази", - сказано у повідомленні.
Також там заявили, що "прийшов час для світової громадськості залучити ХАМАС до відповідальності".
"Ракета ХАМАС, націлена на Ізраїль, падає назад в Газу. Але це не перший раз - ХАМАС за останні 3 дні невдало запустив 350 ракет. Ці ракети призводять до загибелі ні в чому не винних жителів Гази. Прийшов час для світової громадськості залучити ХАМАС до відповідальності", - додали ізраїльські військові.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що операція в Газі буде тривати стільки, скільки буде потрібно.
"Останнє слово не було сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно для відновлення миру і безпеки в Державі Ізраїль", - сказав він.
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Загострення палестино-ізраїльського конфлікту
- Ракетні удари між Ізраїлем та сектором Гази тривають з 10 травня.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і «Ісламський джихад» заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.
- Глава Політбюро ХАМАСА Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.
- Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.
- Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом в секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.
- Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту «Залізний купол».
- Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС в результаті обстрілу сектора Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.
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