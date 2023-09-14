Протягом усіх останніх років ізраїльтяни утримувалися від ударів по російських об’єктах, обмежуючись ударами по іранських бойовиках.

Двоє сирійських солдатів загинули та шестеро отримали поранення внаслідок удару ізраїльської авіації по середземноморському портовому місту Тартус, де знаходиться російська військово-морська база. Про це повідомляє сирійське державне інформагентство Ortas.

У цьому повідомленні стверджується, що удару було завдано по позиціях ППО. Пізніше сирійська армія заявила, що ізраїльські ракети вдарили по околицях Хами і завдали лише певних матеріальних збитків.

Агентство Reuters із посиланням на джерело в сирійській опозиції повідомило, що останній удар завдано поряд із військовою базою в південній частині Хами та військовим аеропортом Еш-Шайрат на південному заході центральної провінції Хомс.

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"Ця база є однією з головних військово-повітряних баз країни, яку Росія, головний союзник Асада, укріпила та використовувала для проведення рейдів проти повстанців. За останні роки Ізраїль завдав сотні ударів по іранським цілям у Сирії, але здебільшого уникав ударів по прибережних провінціях, де зосереджені військові сили Росії", – пише Reuters.

Офіційних коментарів ізраїльської влади щодо цього епізоду не було. Військові експерти вважають, що ці удари є частиною ескалації конфлікту низької інтенсивності, метою якого є уповільнити посилення Ірану в Сирії.

Ситуація в Сирії – останні новини

Як писав УНІАН, у Сирії стався черговий інцидент у протистоянні російського Міністерства оборони із залишками "Групи Вагнера". Під час спроби провести ротацію своїх найманців у країнах Африки, "ПВК Вагнер" планувала здійснити проміжну посадку літака на російському військовому аеродромі в Сирії. Однак російські військові не давали згоди та навіть погрожували збити літак.

В липні, коли Євген Пригожин вже впав у немилість до Путіна, але ще був живий, розпочалася боротьба між ними за контроль над підрозділами "Вагнера" в Сирії. Тоді аналітики попереджали, що справа може скінчитися остаточним підкоренням Сирії іранськими аятолами.

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