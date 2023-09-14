Двоє сирійських солдатів загинули та шестеро отримали поранення внаслідок удару ізраїльської авіації по середземноморському портовому місту Тартус, де знаходиться російська військово-морська база. Про це повідомляє сирійське державне інформагентство Ortas.
У цьому повідомленні стверджується, що удару було завдано по позиціях ППО. Пізніше сирійська армія заявила, що ізраїльські ракети вдарили по околицях Хами і завдали лише певних матеріальних збитків.
Агентство Reuters із посиланням на джерело в сирійській опозиції повідомило, що останній удар завдано поряд із військовою базою в південній частині Хами та військовим аеропортом Еш-Шайрат на південному заході центральної провінції Хомс.
"Ця база є однією з головних військово-повітряних баз країни, яку Росія, головний союзник Асада, укріпила та використовувала для проведення рейдів проти повстанців. За останні роки Ізраїль завдав сотні ударів по іранським цілям у Сирії, але здебільшого уникав ударів по прибережних провінціях, де зосереджені військові сили Росії", – пише Reuters.
Офіційних коментарів ізраїльської влади щодо цього епізоду не було. Військові експерти вважають, що ці удари є частиною ескалації конфлікту низької інтенсивності, метою якого є уповільнити посилення Ірану в Сирії.
Ситуація в Сирії – останні новини
Як писав УНІАН, у Сирії стався черговий інцидент у протистоянні російського Міністерства оборони із залишками "Групи Вагнера". Під час спроби провести ротацію своїх найманців у країнах Африки, "ПВК Вагнер" планувала здійснити проміжну посадку літака на російському військовому аеродромі в Сирії. Однак російські військові не давали згоди та навіть погрожували збити літак.
В липні, коли Євген Пригожин вже впав у немилість до Путіна, але ще був живий, розпочалася боротьба між ними за контроль над підрозділами "Вагнера" в Сирії. Тоді аналітики попереджали, що справа може скінчитися остаточним підкоренням Сирії іранськими аятолами.