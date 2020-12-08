Він має намір відвідати польську "зону, вільну від ЛГБТ" на початку наступного року.

Міністр європейських справ Франції Клеман Бон публічно оголосив, що він гей.

Читайте такожЖурналіст запустивши шоу про знаменитостей-відкритих геїв і трансгендерів (відео)Про це він розповів в інтерв'ю французькому гей-журналу Têtu, повідомляє "Європейська правда"з посиланням на Politico.

За його словами, він хотів продемонструвати, що гомосексуальність "не є перешкодою" для того, щоб стати міністром.

"Я гей, і у мене немає проблем сказати про це", - заявив Клеман Бон.

Також міністр пообіцяв підтримувати ЛГБТ-спільноту в Польщі та організацію із захисту прав на аборт. Він має намір відвідати польську "зону, вільну від ЛГБТ" на початку наступного року. Раніше сотні польських муніципалітетів оголосили себе зонами, вільними від ЛГБТ.

"Я б не хотів, щоб люди говорили, що я борюся проти зон, вільних від ЛГБТ, тому що я гей. Було б прикро сказати, що я веду цю боротьбу за себе. Однак як міністр з європейських справ у мене є додаткова відповідальність. Я повинен боротися за толерантність", - зазначив він.

Гомофобія в Польщі: що відомо

Згідно з опитуванням FRA, 60% респондентів підтвердили, що в Польщі зросла нетерпимість до ЛГБТ+.

У вересні 2020-го голова правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що ЛГБТ - це загроза для західної цивілізації, і закликав боротися з нею.

9 листопада стало відомо, що польському Сейму збираються подати законопроект, що передбачає заборону маршів рівності. Головним пунктом законопроекту є заборона на проведення маршів рівності.

Раніше в Брюсселі на секс-вечірці затримали члена Європарламенту - одного з членів-засновників Fidesz, правої націоналістичної партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Фідес відкрито виступає проти рівних прав для ЛГБТ.

Пізніше організатор гей-вечірок у Брюсселі заявив, що на них бували політики з Польщі та України. За його словами, регулярними гостями його вечірок є чотири політики правлячої партії Польщі "Право і справедливість", прізвища яких він називати не хоче.

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Автор: УНІАН