Три чверті канадського експорту йдуть у США, і нові мита стануть ударом по канадській економіці.

Жителям Канади слід бути готовими до важких часів через драконівські мита, які США ось-ось запровадять на канадські товари. Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.

"Я не буду прикрашати це - наша нація може зіткнутися з важкими часами найближчими днями і тижнями. Для нас настав критичний момент. Як заявив президент Трамп, він, як і раніше, готовий встановити тарифи проти Канади, можливо, вже відзавтра", - заявив він.

Водночас Трюдо пообіцяв "змістовну, сильну, але розумну негайну відповідь".

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"Це не те, чого ми хочемо, але якщо він (Трамп) рухатиметься вперед, ми теж діятимемо", - сказав канадський прем'єр.

За даними Reuters, Канада відправляє до США близько 75% усього свого експорту, тому канадська економіка сильно постраждає від обіцяних Трампом тарифів.

"Я знаю, що канадці можуть хвилюватися і бути стурбовані, але я хочу, щоб вони знали, що федеральний уряд і власне всі урядові структури прикривають їм спину", - сказав Трюдо.

Трамп готує величезні мита для Канади

Як писав УНІАН, у суботу Дональд Трамп планує підписати указ про введення значних мит на імпорт товарів із Канади, Мексики та Китаю. У Білому домі заявили, що нове мито на товари з Канади та Мексики становитиме 25%. Що стосується Китаю, то на його товари навісять додаткові 10% мита крім тих 15%, які були введені раніше.

Очікується, що нові митні правила набудуть чинності з 1 березня. Також трьом країнам начебто дозволять домагатися винятків для деяких категорій товарів, але, ймовірно, таких винятків буде мінімум.

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