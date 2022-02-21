Олаф Шольц згадав про російського опозиційного політика Олексія Навального.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поспілкувався з дітьми про політику. Юні журналісти запитали німецького політика про президента Російської Федерації Володимира Путіна, але він не надав чітку відповідь.

Відповідне відео оприлюднено в мережі.

У ролику хлопчик запитує у Шольца: "Путін вбивця?".

У свою чергу канцлер Німеччини не відповів прямо на питання.

"Путін несе відповідальність за життя тих людей, яким загрожує небезпека", - заявив німецький політик та згадав про російського опозиційного політика Олексія Навального, який знаходиться в колонії.

Після чого дівчинка запитала у Шольца, чи повинен Путін відправитися у в'язницю. На це питання німецький політик зазначив, що це має вирішувати громадяни Російської Федерації.

Візит Шольца в Україну і Росію - що відомо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся із Зеленським у Києві напередодні, 14 лютого. Обговорюючи результати зустрічі, німецький канцлер відповів, що український колега пообіцяв йому законопроекти про "особливий статус" і "місцеві вибори" на Донбасі. Також Шольц "закликав до прямих переговорів Києва і Москви".

Під час останньої "нормандської" зустрічі на рівні радників у Берліні російська делегація констатувала, що Київ не пішов на поступки Кремля.

Росія зосередила біля кордонів України понад 100 тисяч військових, яких, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

Разом з тим Кремль продовжує тиснути загрозою розгортання бойових дій, просуваючи свої інтереси в "Мінських угодах", "нормандському форматі" і на рівні переговорів з НАТО.

Росія намагається схилити українське керівництво визнати "особливий статус" Донбасу на умовах РФ, визнавши і "суб'єктність" маріонеткового "уряду" "ЛДНР".

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що український глава Володимир Зеленський обіцяв йому розгляд Україною "особливого статусу" Донбасу у форматі ТКГ і, відповідно, змін до Конституції.

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