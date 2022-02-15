Росія зосередила біля кордонів України понад 100 тисяч військових.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що український глава Володимир Зеленський обіцяв йому розгляд Україною "особливого статусу" Донбасу у форматі ТКГ й, відповідно, змін до Конституції.

Про це Шольц розповів під час спільної з Путіним прес-конференції в Москві 15 лютого.

"Президент Зеленський учора рішуче пообіцяв, що в рамках Тристоронньої контактної групи, яка працює у рамках Мінського процесу і де зустрічаються усі залучені сторони, дуже скоро (почнеться обговорення – ред.) всіх передбачених законопроектів щодо статусу Східної України і щодо зміни Конституції і підготовки виборів", – сказав Шольц.

Він додав, що це хороший рух і його потрібно продовжити.

Шольц зустрівся з Зеленським у Києві напередодні, 14 лютого. Обговорюючи результати зустрічі, німецький канцлер відповів, що український колега пообіцяв йому законопроекти про "особливий статус" і "місцеві вибори" на Донбасі.

Тоді ж Шольц також закликав "до прямих переговорів Києва і Москви".

Під час останньої "нормандської" зустрічі на рівні радників у Берліні російська делегація констатувала, що Київ не пішов на поступки Кремля.

Росія зосередила біля кордонів України понад 100 тисяч військових, яких, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

Разом з тим Кремль продовжує тиснути загрозою розгортання бойових дій, просуваючи свої інтереси у "Мінських угодах", "нормандському форматі" та на рівні переговорів з НАТО.

Росія намагається схилити українське керівництво визнати "особливий статус" Донбасу на умовах РФ, визнавши й "суб’єктність" маріонеткового "уряду" "ЛДНР".

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