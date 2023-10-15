Також він відвідав інші населені пункти Карабаху і там теж підняв прапор Азербайджану.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підняв прапор країни в Ханкенді (Степанакерті), який під час окупації був столицею невизнаного Карабаху.

Як повідомляється на сайті президента Азербайджану, там Алієв виступив з промовою. "Не минуло й трьох років, а ми вже тут, в Ханкенді під гербом і прапором Азербайджану. Це велика... подія... Цю історію... створили ми", - сказав президент.

Також він відвідав інші населені пункти Карабаху і там теж підняв прапор Азербайджану.

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Ситуація в Карабасі

19 вересня в Карабасі поновилися бойові дії - Азербайджан оголосив про антитерористичні заходи в регіоні. Вже 20 вересня вірменські збройні формування оголосили про капітуляцію в Карабасі.

За домовленістю, невизнана республіка "Нагірний Карабах" припиняє своє існування з 1 січня 2024 року.

При цьому 4 жовтня видання Politico написало, що високопоставлені чиновники США і Євросоюзу таємно зустрічалися зі своїми російськими колегами для екстрених переговорів з вирішення протистояння в Карабасі. Переговори відбулися всього за кілька днів до того, як Азербайджан розпочав військовий наступ.

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