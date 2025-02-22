Коментарі Келлога різко протистоять агресивній риториці президента США.

Спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що США "на боці" України, і будь-яка угода щодо припинення бойових дій із Росією має гарантувати відсутність "наступної війни". Келлог також назвав Зеленського "бойовим і мужнім лідером країни, що перебуває у стані війни".

Як пише Sky News, коментарі Келлога різко контрастують з агресивною риторикою президента США, який назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором" і заявив, що війну почала Україна.

Як зазначає видання, під час триденного візиту Келлога до Києва дуже мало його зустрічей було оприлюднено. Очікувана пресконференція на зустрічі між ним і президентом Зеленським у четвер була обмежена лише можливістю для фото на прохання американської сторони, за словами українського чиновника.

Відео дня

Водночас Келлог відвідав військовий госпіталь в Ірпені під Києвом і поспілкувався з українськими військовими.

"Головна причина, з якої я хотів приїхати сюди, - це те, що президент Трамп заявив, що хоче зупинити вбивства, і ви маєте вирушити туди, де ви побачите, який вигляд має вбивство - який вигляд має смерть - і побачите молодих чоловіків та жінок, які були поранені та билися", - сказав він.

Один із солдатів запитав генерала Келлога, чи можна довіряти Росії в тому, що вони вестимуть переговори.

Келлог відповів, що "всі війни закінчуються переговорами, остаточна перемога на полі бою закінчується дипломатією, і сьогоднішній світ не є винятком".

Потім Келлог додав, що кращим питанням буде: "Чи можете ви довіряти людям, з якими ви перебуваєте, щоб бути впевненим, що вони з вами? Це ніби ви поставили глибше запитання - ви з нами? І відповідь - так, ми з вами".

Водночас, вказує видання, серед українських чиновників є побоювання, що Келлог, який не входив до складу делегації США під час перемовин із російськими високопосадовцями в Саудівській Аравії, був відсторонений Білим домом.

Візит Келлога в Україну

Раніше президент України Володимир Зеленський поділився, що спецпредставник США Кіт Келлог має поспілкуватися з українськими громадянами і військовими під час свого візиту до Києва, щоб визначити правильну позицію Вашингтона в питанні завершення війни.

При цьому видання WSJ писало, що Келлог під час візиту зміг схилити українську владу до підписання угоди про цінних копалин.

Однак пізніше стало відомо, що президент Зеленський поки не готовий підписувати угоду.

Вас також можуть зацікавити новини: