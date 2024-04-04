Йдеться про подію грудня, коли понад мільйон абонентів втратив сигнал мережі.

З'ясувалося, що за наймасштабнішою атакою на "Київстар", яку пережив оператор в грудні 2023 року, стояло хакерське угруповання SandWorm.

Йдеться про штатний підрозділ російського ГРУ. Деталі повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Наразі кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України збирають доказову базу на ворожих хакерів. Після проведення всіх експертиз та оголошення підозр матеріали цього розслідування будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі, сказав він.

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"Ми працюємо, щоб за нашим законодавством оголосити підозри, а у подальшому передати ці справи в МКС. Воєнних злочинців мають судити на міжнародному рівні!" - зазначив Вітюк.

Він підкреслив, що кібератаки по цивільній інфраструктурі мають бути визнані воєнними злочинами. За словами очільника Департаменту кібербезпеки, зараз СБУ проводить низку експертиз щодо уражених хакерами систем і завданих збитків. Також спецслужба спрямувала запити на отримання додаткової інформації від міжнародних партнерів.

Вітюк підкреслив, що у межах кримінального провадження, ДКІБ опрацьовує всіх учасників вертикалі, які були причетні до цієї атаки.

"Відповідати за скоєне має не лише конкретний хакер, але і, як мінімум, керівник військової частини і керівництво спецслужби, яка здійснює деструктивну діяльність", - переконаний керівник ДКІБ.

Водночас він підкреслив, що у світі налічується лише три кейси, коли оголошувалися підозри хакерам за кібератаки на інфраструктуру. При чому один із них - результат СБУ.

Що відомо про збій в Київстар - хронологія подій

12 грудня 2023 року у роботі українського оператора "Київстар" стався потужний збій. Користувачі масово повідомляли про відсутність зв'язку та інтернету. Крім того, не працював сайт оператора.

13 грудня "Київстар" потроху почав відновлювати сервіс голосових дзвінків. Сервіс став доступним не автоматично - для поновлення в мережі слід було перезавантажити телефон. Водночас послуга мобільного інтернету все ще була недоступна. Також проблеми з мережею продовжувались в Одеській області.

15 грудня "Київстар" повністю відновив роботу мобільного інтернету в усій країні та переважної більшості базових станцій мобільного зв’язку.

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