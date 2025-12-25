Пхеньян відреагував погрозами на появу атомної субмарини США, - Bloomberg

Кім Чен Ин звинувачує Південну Корею у "порушенні безпеки та морського суверенітету".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуваннями нового типу висотної зенітної ракети великої дальності та проінспектував хід робіт зі створення атомного підводного човна, на тлі загострення напруженості після заходу американського атомного підводного човна до південнокорейського порту Пусан.

Під час навчань у середу ракета точно вразила умовну ціль на висоті 200 кілометрів, пише Bloomberg. Також йдеться про те, що КНДР розглядатиме "контрзаходи, відповідні до ядерного демонстрування сили США" у відповідь на дії США.

Крім того, Кім Чен Ин відвідав суднобудівний завод, де перевірив прогрес у будівництві стратегічного атомного підводного човна з керованими ракетами водотоннажністю 8 700 тонн.

Американський атомний підводний човен біля Кореї

Південнокорейські ЗМІ з посиланням на військові джерела заявили, що американський атомний ударний підводний човен USS Greeneville у вівторок прибув до порту Пусан для поповнення запасів.

Ці події відбуваються на тлі домовленостей між Сеулом і Вашингтоном щодо окремої угоди, яка має формалізувати право Південної Кореї на будівництво атомних підводних човнів.

"Радник з національної безпеки Південної Кореї Ві Сон Лак заявив, що переговори на робочому рівні розпочнуться на початку наступного року. Він зробив цю заяву після повернення з Вашингтона, де зустрічався з високопосадовцями США, зокрема з держсекретарем Марко Рубіо та міністром енергетики Крісом Райтом", - йдеться у статті.

Додається, що Південна Корея планує оснастити свої підводні човни ядерним реактором на низькозбагаченому паливі з рівнем збагачення до 20% і не має наміру використовувати високозбагачений уран. Ві Сон Лака, він також наголосив на відданості президента Лі Чже Мьона принципам нерозповсюдження ядерної зброї.

Втім, Пхеньян різко розкритикував ці плани, заявивши, що будівництво Південною Кореєю атомних підводних човнів "поглибить нестабільність у регіоні". Йдеться, що Кім Чен Ин розглядає цей крок як "наступальний акт, що серйозно порушує безпеку та морський суверенітет країни і становить загрозу, на яку необхідно дати відповідь".

Ситуація з військовими кораблями у світі

Раніше УНІАН писав, що президент США Дональд Трамп заявив про намір побудувати нові військові кораблі "Trump Class". За його словами, вже ухвалено план будівництва двох лінійних кораблів або "лінкорів".

Американський лідер зазначив, що вони будуть в 100 разів потужнішими за будь-який лінкор, побудований раніше та загалом планується побудувати до 25 таких кораблів.

Крім того, ми також повідомляли, що американський флот отримав багатоцільову атомну субмарину четвертого (останнього на сьогодні) покоління класу Virginia. Надалі субмарина проходитиме цикл випробувань і перевірок, після чого буде введена до бойового складу ВМС США.

