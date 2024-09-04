Виробником виступає компанія Heilongjiang Quanrun Beer Co, яка зареєстрована в КНДР.

Зареєстрована в місті Комсомольськ-на-Амурі компанія "‎Востокбиртрейд"‎ отримала дозвіл на імпорт пива, виробленого в Північній Кореї. Про це повідомляє Reuters.

В РФ дозволили ввозити світле фільтроване пиво під назвами XINBALU 1999 та "‎Станція Харбін"‎. Останнє найменування вказано у відповідній декларації кирилицею. Згідно з нею, виробником виступає компанія Heilongjiang Quanrun Beer Co, зареєстрована у КНДР.

Саму "‎Востокбиртрейд" було зареєстровано лише у червні цього року. Основним видом діяльності є оптова торгівля пивом. Генеральним директором та власником компанії виступає Павло Саранський.

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На думку експертів, пиво з КНДР буде мати обмежене поширення на ринку Росії. Воно може бути затребуваним, зокрема, на Далекому Сході, де традиційно продавали пиво з Японії.

"Але навряд чи масово продаватиметься, швидше за це будуть локальні, нішеві продажі", – говорить представник громадської організації "Опора России" (включає близько 450 тис підприємців) Ігор Хавський.

На думку південнокорейського видання Daily NK, експорт пива є одним із способів для Північної Кореї залучити до країни валюту. При цьому власті КНДР нібито дали вказівку постачати пиво на експорт дешевше, ніж воно продається всередині країни.

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Раніше стало відомо, що Північна Корея могла передати РФ контейнери, які містили понад 5 млн артилерійських снарядів. Окрім цього, Пхеньян міг передати десятки балістичних ракет малої дальності.

Також нагадаємо, що раніше експерти проаналізували уламки балістичних ракет KN-23 з КНДР, які Москва використовувала для ударів по Україні. Дослідження показало, що деякі елементи цих ракет виготовляли з використанням сировини та технічної документації, яку КНДР отримала від РФ.

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