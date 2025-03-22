Водночас Шойгу подякував північнокорейському диктатору за допомогу та солідарність з "українського питання".

Лідер КНДР Кім Чен Ин запевнив секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу, що Пхеньян зберігає непохитну підтримку розв’язаної Москвою війни проти України, передає північнокорейське державне інформагентство KCNA.

"Кім Чен Ин заявив, що незмінна підтримка Росії в боротьбі за захист національного суверенітету, територіальної цілісності та інтересів безпеки залишиться незмінним вибором та рішучою волею уряду КНДР і в майбутньому", - ідеться в повідомленні за підсумками зустрічі диктатора з Шойгу.

Зазначається, що Кім і Шойгу висловили готовність двох країн беззастережно виконувати положення підписаного минулого року Договору про всебічне стратегічне партнерство між КНДР і Росією та обговорили "перспективні проєкти подальшого розширення й активізації обмінів і співпраці в безпековій та інших сферах".

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Натомість Шойгу подякував диктатору за допомогу та солідарність з "українського питання". Він наголосив, що "Росія надзвичайно дорожить досягнутим рівнем стратегічних відносин між країнами і націлена на їхнє поглиблення".

Шойгу полетів на зустріч до Кіма на тлі повідомлень розвідки Південної Кореї про те, що КНДР направила до Росії ще понад тисячу військових для участі у російсько-українській війні через великі втрати особового складу понад 11-тисячного північнокорейського контингенту.

КНДР і Росія

КНДР почала будівництво свого першого атомного підводного човна під "керовані стратегічні ракети", що свідчить про суттєвий розвиток можливостей країни у протистоянні цивілізованому світу. Водночас аналітики CSIS у Вашингтоні стверджують, що потрібні технології для будівництва такого підводного корабля Північна Корея отримала від РФ.

Також Міністерство оборони Південної Кореї повідомляло, що Північна Корея відправила в Росію близько 200 одиниць далекобійної артилерії і, найімовірніше, відправить ще більше військ і зброї.

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