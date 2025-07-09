Мао Нін закликала свою країну і Європейський союз вирішувати розбіжності шляхом діалогу.

Китай завдав удару у відповідь голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн після того, як вона звинуватила країну в спотворенні торгівлі та обмеженні доступу європейських компаній.

Як пише Bloomberg, ця перепалка затьмарила перспективи майбутнього саміту.

"Ми сподіваємося, що ЄС усвідомлює, що необхідно збалансувати менталітет ЄС, а не економічні зв'язки між Китаєм і ЄС", - заявила офіційний представник МЗС Китаю Мао Нін.

Відео дня

Вона також закликала свою країну і Європейський союз вирішувати розбіжності шляхом діалогу.

Зазначається, що ці заяви послідували за заявою фон дер Ляєн про те, що для просування Китаю і Європи "нам необхідне реальне перебалансування: менше ринкових викривлень, менше надлишкових потужностей, що експортуються з Китаю, і справедливий взаємний доступ європейських компаній до Китаю".

Мао додала, що її країна "готова розширювати імпорт якісної продукції з ЄС, що відповідає потребам наших ринків, і сподівається, що ЄС послабить обмеження на постачання високотехнологічної продукції в Китай". Вона сказала:

"Ринок державних закупівель ЄС далекий від справедливості та відкритості, як стверджує ЄС, але має безліч прихованих бар'єрів".

Торгова війна між Китаєм і ЄС

Пекін запровадив експортний контроль на рідкоземельні магніти, що серйозно вдарило по промисловості ЄС і погіршило дедалі більш незбалансовані торговельні відносини. Також країна запровадила мита на європейське бренді до 34,9%, водночас звільнивши від мит основних виробників французького коньяку.

Цей крок зруйнував ознаки потепління у відносинах між ЄС і Китаєм, що намітилися раніше цього року через тарифну політику президента США Дональда Трампа.

Блок із 27 країн ввів мита на імпорт електромобілів у зв'язку зі звинуваченнями китайських виробників у несправедливих субсидіях. Раніше 2025 року ЄС також виключив китайські компанії з-поміж учасників державних контрактів на постачання медичних приладів, що спричинило відповідні дії Пекіна.

США співпрацюють із союзниками в Європі та Азії, щоб завадити Китаю отримати доступ до передових технологій у галузі виробництва мікросхем через побоювання, що технологічні досягнення Пекіна призведуть до військових успіхів.

Вас також можуть зацікавити новини: