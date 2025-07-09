В КНР вважають звинувачення безпідставними.

Німеччина помилилася, коли звинуватила китайських військових у використанні лазера проти одного з її літаків. Про це заявила речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, цитує Newsweek.

"Як ми дізналися від компетентних органів, те, що заявила Німеччина, повністю суперечить фактам, відомим Китаю. Місії китайського флоту в Аденській затоці та водах Сомалі багато говорять про те, що Китай виконує свої обов'язки як велика країна і сприяє безпеці міжнародних морських шляхів. Сторони повинні посилити комунікацію на основі фактів, щоб уникнути непорозумінь і прорахунків", - наголосила вона.

Інцидент між Німеччиною та Китаєм - що відомо

Як писав УНІАН, 8 липня Німеччина звинуватила Китай у лазерній атаці на свій літак, який брав участь в операції ЄС "Аспідес". Такий інцидент стався над Червоним морем.

Відео дня

"Загроза німецькому персоналу та порушення операції є абсолютно неприйнятними", - зазначили у пресслужбі МЗС країни.

Водночас у The Guardian написали, що європейські чиновники неодноразово висловлювали занепокоєння щодо впливу Китаю на критичну інфраструктуру регіону, включаючи головні морські шляхи.

"ЄС створив операцію "Аспідес", що в перекладі з давньогрецької означає "щити", як оборонну операцію з морської безпеки для захисту судноплавства під час кризи в Червоному морі", - підкреслили у виданні.

Вас також можуть зацікавити новини: