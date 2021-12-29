Знайти рідну сім'ю чоловікові допомогла намальована від руки карта.

37-річний китаєць Лі Цзінвей, викрадений у 4-річному віці, знайшов свою біологічну матір, намалювавши карту рідного села за пам'яттю.

Про це повідомляє англомовна газета Гонконгу South China Morning Post.

Читайте такожПритискалися й гріли: в Індії безпритульна собака з цуценятами врятувала немовляЛі народився в провінції Юньнань на південному заході Китаю. Коли він був ще хлопчиком, його викрав і відвіз за 2 тисячі кілометрів сусід. Там хлопчика продали родині, яка стала для нього прийомною.

Цзінвей не пам'ятав назви населеного пункту, де народився, і свого імені при народженні. Але пам'ятав у деталях, як виглядало його рідне село, і саме це стало ключем до його возз'єднання з родиною.

Надихнувшись двома відомими історіями про возз'єднання викрадених дітей з родинами, Лі вирішив і сам спробувати відшукати близьких.

"Я зрозумів, що не можу більше чекати, тому що мої батьки стають старшими. Я турбувався, що дізнаюся, що вони померли, коли з'ясую, звідки я", - сказав він.

Чоловік намалював від руки карту рідного села і попросив допомоги з ідентифікацією населеного пункту в мережі. Карта вразила схожістю: він детально зобразив, як виглядали будинки і як жителі використовували великі дерев'яні відра для приготування рису.

Також Лі звернувся в поліцію, надавши всю наявну інформацію і зразок своєї крові.

Поліція змогла звузити коло пошуку до села Юньнань і відшукати жінку, яка, як підтвердив ДНК-тест, є біологічною матір'ю Лі. Батька чоловіка вже немає в живих.

Лі та його мати зустрінуться 1 січня 2022 року. У соцмережах та інтерв'ю чоловік не розкрив, чи продовжить спілкування з родиною, яка купила його у сусіда.

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