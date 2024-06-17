Серед тих, хто відмовився, Індія, Бразилія, Південна Африка, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

Деякі країни так званого Глобального Півдня не підписали спільне комюніке Саміту миру щодо війни в України, хоча й були присутніми.

Як пише Financial Times, Україні вдалось заручитись підтримкою стосовно своєї територіальної цілісності від більшості учасників заходу. Однак Індія, Бразилія, Південна Африка та деякі інші країни відмовилися приєднатися до підписання спільного комюніке, в якому зазначено, що "повага до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав" "слугуватиме основою" для завершення війни в Україні.

"В той час як явка на саміт виглядала вражаючою для України, рішення ключових країн, серед яких також були Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, не підтримати документ свідчить про те, що Росія зберігає свою міжнародну економічну силу та вплив. Росія не була запрошена на зустріч. Китай, головний спонсор російської воєнної економіки, відмовився бути присутнім, посилаючись на відсутність Москви", – зазначає FT.

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На Саміті були представлені лише три з десяти пунктів мирного плану президента Володимира Зеленського. У комюніке міститься заклик до безпечної експлуатації окупованої РФ Запорізької АЕС "під повним суверенним контролем України". Також йдеться про повний обмін військовополоненими та повернення депортованих до Росії українців. Згадується й продовольча безпека, яку "не можна використовувати як зброю", у контексті того, що український експорт продовольства має "забезпечуватися безпечно та вільно".

Наразі залишається незрозумілим, як Україна збирається заручитися підтримкою решти семи пунктів свого мирного плану, які охоплюють такі питання, як виведення російських військ, репарації та переслідування військових злочинців.

Війна в Україні - Саміт миру

Раніше повідомлялось, що 80 країн та чотири організації підписали підсумкову декларацію Глобального саміту миру. У оновленому списку підписантів виявилося, що Ірак та Йорданія відкликали свої підписи.

"До речі, неочікувано, що деякі країни, які традиційно мають гарні стосунки з РФ, вперше заявили, що вони готові запропонувати свої канали комунікації з російською стороною. Я не можу поки назвати ці країни, але скажу відверто, що ми не очікували саме від таких країн, таких позицій", - розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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