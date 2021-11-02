Екс-міністр впевнений, що наразі бліцкриг проти України неможливий, однак "ми маємо бути готові до підняття ставок".

Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що сьогодні президент Росії Володимир Путін боїться тільки президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

За його словами, наразі на кордоні з Україною наразі не спостерігається "великих рухів".

"Рухи є, але не такі, які призведуть до масованого вторгнення завтра чи післязавтра. Бліцкриг проти України неможливий. Це зрозуміло навіть у Кремлі…", - наголосив екс-міністр.

Читайте також"Можемо подивитися в приціл": Путін відреагував на появу військового корабля США в Чорному моріОднак, він розповів, що сьогодні на всіх закритих експертних майданчиках обговорюється тема того, що якщо Китай у найближчій перспективі піде війною на Тайвань, щоб отримати контроль на ним, то це відкриє для президента Росії Володимира Путіна шанс намагатися отримати контроль над тими територіями, які РФ називає "Новоросією".

На думку Клімкіна, це і є мрією Путіна.

"Тому, звичайно, немає загрози завтра чи післязавтра. Це чесно потрібно сказати і не потрібно панікувати. Але ми маємо бути готові до підняття ставок", - зазначив він.

Екс-міністр вважає, що те, чи достатній військовий бюджет, чи є в України повне виконання державного оборонного замовлення, чи створюється необхідним чином територіальна оборона - це ключові питання для України.

Він зауважив, що наразі в України є два принципові способи забезпечення своєї безпеки.

Один - це бажання українців оборонятися, бойовий дух та бажання держави побудувати мінімально необхідний симетричний потенціал, зокрема, москітний флот та відповідний ракетний потенціал.

"І друге - це наші партнери. Ми прекрасно розуміємо, що на сьогодні Путін боїться тільки Байдена", - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден розчарований через фактичну відсутність лідерів Російської Федерації та Китаю на зустрічі "Великої двадцятки" у Римі.

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Автор: Антоніна Доломанжи