Американський президент зазначив, що саміт G20 домігся прогресу в ряді питань.

Президент США Джо Байден розчарований через фактичну відсутність лідерів Російської Федерації та Китаю на зустрічі "Великої двадцятки"у Римі. Він вказав, що цей рік був відзначений глобальними викликами

Про це пише Bloomberg.

"Факт того, що Росія та Китай фактично не з'явилися, викликає розчарування. І я сам розчарований", - заявив президент США.

За його словами, вже багато зроблено й саміт G20 домігся прогресу в ряді питань, а саме в боротьбі з пандемією, відновленню економіки та кліматичною кризою.

Читайте такожСпікер Білого дому Джен Псакі злягла з COVID-19 перед поїздкою на саміт G20"Ми зробили багато чого, але багато чого ще належить зробити, і ми повинні будемо зосередитися на тому, чого не виконує Китай, Росія та Саудівська Аравія", - підсумував Байден.

Як раніше повідомляв УНІАН, саміт країн G20 проходив у Римі протягом двох днів - 30 і 31 жовтня.

Голова Китаю Сі Цзіньпін запропонував ініціативу світової співпраці у сфері вакцин від COVID-19.

Лідер країн-учасниць саміту "Великої двадцятки" (G20) визнали "ключове значення" досягнення глобальних нульових викидів парникових газів до середини ХХІ століття.

Автор: Анастасія Горбачова