Це може статися вже в найближчі місяці, адже позиція КНДР стає все більш провокаційною.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин у найближчі місяці може здійснити якусь "смертоносну акцію" проти Південної Кореї.

Як йдеться у матеріалі New York Times, американські посадовці занепокоєні ймовірним конфліктом між країнами. За словами співрозмовників видання, більш жорстка риторика Кім Чен Ина є частиною серії провокацій і це слід сприймати серйозно.

Хоча США не бачать безпосереднього ризику повномасштабної війни на Корейському півострові, диктатор Кім Чен Ин може завдати ударів з артилерії по позиціях Південної Кореї, як це було у 2010 році. Внаслідок цього інциденту загинули військові з обох сторін, а також цивільні особи. Згодом обидві сторони незабаром припинили вогонь.

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Видання зазначає, що більш агресивна позиція Кіма стала очевидною після серії запусків крилатих ракет, випробування нового озброєння, а також відмови від ідеї мирного возз’єднання з Південною Кореєю. Крім того, диктатора "надихає" поглиблення співпраці з Росією.

Водночас американські посадовці поки не бачать ознак того, що КНДР готується до великої війни, зокрема через рішення передати РФ артилерійські боєприпаси і балістичні ракети. Лідер, який планує велику військову операцію, накопичував би запаси ракет і артилерійських снарядів, додав один з високопоставлених американських чиновників.

Співпраця РФ та КНДР - деталі

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, як багато боєприпасів Північна Корея передає Росії. Найбільш активні постачання здійснювалися впродовж вересня, жовтня та листопада.

Представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук заявив, що КНДР використовує Україну як випробувальний полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд, продавши цю зброю Москві.

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